Con una sala colmada y una superproducción de nivel internacional, Fátima Flórez brilló en la calle Corrientes con su espectáculo "Fátima Universal". La noche tuvo un momento especialmente emotivo cuando la artista se acercó a saludar a Verónica Ojeda, Mario Baudry y Dieguito Maradona. El joven le entregó una remera con el nombre de su padre, en medio de una ovación y al grito de "¡Olé, olé, olé, Diego, Diego!". Finalmente, Dieguito subió al escenario y pidió justicia por su padre.

Una gira que llegó a Corrientes

Luego de su gira por Latinoamérica y de recorrer Mar del Plata, Córdoba, Uruguay y los principales escenarios del país, la artista llegó a la emblemática calle Corrientes para presentar un show que volvió a demostrar su extraordinario talento y su versatilidad sobre el escenario.

Fátima Flórez deslumbró con su show "Fátima Universal" en el Teatro Ópera, con un emotivo encuentro con Dieguito Maradona

Con una puesta en escena de nivel internacional, Fátima desplegó todo su potencial artístico a través de sus reconocidas imitaciones, situaciones de humor y momentos musicales. Sorprendió al público con impactantes cambios de vestuario realizados en cuestión de segundos y una producción de gran despliegue visual.

Un show para toda la familia

"Fátima Universal" ofreció una experiencia vibrante para toda la familia. Incluyó tecnología de última generación, una gran banda en vivo y una combinación de diferentes disciplinas artísticas que llevan el sello inconfundible de una de las grandes figuras del espectáculo argentino.

La participación de Marcelo Polino

El show contó también con la participación de Marcelo Polino, quien acompañó a Fátima con su particular estilo. Aportó comentarios sobre la actualidad y protagonizó divertidos intercambios con los distintos personajes interpretados por la artista. Su presencia sumó momentos de complicidad y humor que hicieron reír al público.

Pampas Bravas y las raíces argentinas

A la propuesta se sumó Pampas Bravas, el grupo folclórico que aportó la fuerza, la energía y la identidad de nuestras raíces a través de su música. Sumó frescura y emoción a una puesta artística que celebró la diversidad cultural y musical argentina.

Una vez más, la artista hizo vibrar la calle Corrientes con un show que celebra su talento, su creatividad y su indiscutible conexión con el público. La noche también quedó marcada por el emotivo encuentro con Dieguito Maradona y el recuerdo imborrable de Diego.