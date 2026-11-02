Lali Espósito eligió un vestido blanco largo y con la espalda descubierta para casarse con Pedro Rosemblat. El diseño guardaba un detalle en la parte trasera que quedó a la vista en las fotos publicadas después de la celebración y llevó a algunos usuarios a detenerse en su posible significado.

Las imágenes formaron parte del posteo que Lali Espósito compartió en Instagram después del casamiento. Allí expresó la alegría por el paso que dio con su pareja y agradeció a quienes los acompañaron. La publicación también permitió mirar de cerca el vestido y advertir un elemento que aparecía en la zona de la cintura.

La pieza era una rosa metálica aplicada en la parte posterior del diseño. La cantante también llevó una flor metálica en la mano, de modo que el motivo floral tuvo una segunda presencia en su imagen de novia. Ambos elementos quedaron visibles en las fotografías que eligió compartir con el público después del festejo.

Algunos usuarios relacionaron la rosa con el amor y la pasión. También la asociaron con la idea de un vínculo duradero, una interpretación que trasladaron al casamiento y al recorrido sentimental de la pareja. Esas lecturas sumaron otra conversación alrededor de los detalles del look.

El casamiento se celebró el sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una antigua casona de San Telmo, después de casi tres años de noviazgo. La pareja reunió a familiares y amigos cercanos, en una ceremonia íntima. La fecha coincidió con el momento del año en que había empezado su historia: se conocieron durante una fiesta de Halloween.

El detalle en el vestido de novia de Lali Espósito.

Antes de la boda, Lali Espósito había hablado del contraste entre el festejo que imaginaba y las expectativas sobre su vestido. En una entrevista con Frontera, explicó: “Sí te puedo contar que a veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”.

La cantante dejó ver los elementos metálicos sin acompañarlos de una explicación sobre su sentido. La historia que circuló alrededor de las flores quedó, por ahora, en manos de quienes miraron las fotos y les atribuyeron una carga romántica.