La cuenta regresiva para uno de los casamientos más esperados del año llegó a su fin. Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron una particular propiedad del barrio porteño de San Telmo para celebrar su unión este sábado 31 de octubre. Aunque durante semanas mantuvieron un absoluto hermetismo sobre los preparativos, en las últimas horas comenzaron a conocerse imágenes del espacio que habría conquistado a la pareja.

Fue el periodista Fede Flowers, desde sus redes sociales, quien compartió fotografías de la casona y permitió descubrir algunos rincones del lugar. Las postales muestran una construcción de estilo antiguo, con una galería que conecta los ambientes interiores con un jardín rodeado de vegetación. La propuesta combina arquitectura tradicional porteña con un entorno natural que le aporta una impronta muy particular.

Uno de los sectores que más llamó la atención fue el jardín, donde se preparó una ceremonia al aire libre. Las imágenes dejan ver un pasillo central sobre el césped, con sillas distribuidas a ambos lados y un altar ubicado al fondo. La decoración incluye numerosos arreglos florales en tonos blancos, rosados y celestes, que acompañan el paisaje verde y aportan un clima romántico.

El pintoresco lugar que eligieron Lali y Pedro

Otro detalle que se pudo apreciar es la galería de la propiedad, que conserva elementos arquitectónicos de época y algunos objetos característicos de las antiguas construcciones porteñas, como un aljibe. El espacio, que funciona como escenario para eventos, se aleja de los tradicionales salones de fiestas y ofrece una ambientación mucho más cálida, en sintonía con el perfil que la pareja buscaba para esta ocasión.

La organización del evento estaría en manos de Claudia Villafañe, mientras que el operativo de seguridad busca preservar la privacidad de los protagonistas y sus invitados. Días antes, Flowers también había contado en LAM que la cuadra estaba delimitada para controlar los accesos y que había observado movimientos dentro de la propiedad, donde incluso se realizaban pruebas de sonido.

En una entrevista reciente con el medio Frontera, Lali Espósito había adelantado que no imaginaba una celebración ostentosa ni un vestuario tradicional. "Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor", expresó la cantante. Además, descartó la posibilidad de ingresar con un vestido de grandes dimensiones y una extensa cola.

El pintoresco lugar que eligieron Lali y Pedro

El pintoresco lugar que eligieron Lali y Pedro

Para la artista, uno de los momentos más emotivos será compartir la jornada con sus seres queridos, especialmente con sus familiares que viajarán desde distintos puntos del país. "Ver a mi madre ahí y a mis hermanos; cómo el otro se alegra por tu felicidad", manifestó al hablar de la importancia de reunir a las personas que acompañaron su historia. Por el momento, la pareja tampoco tiene organizada una luna de miel inmediata debido a sus compromisos laborales.

El romance de Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzó a generar rumores a fines de 2023 y se confirmó públicamente en febrero de 2024. En enero de 2026 anunciaron su compromiso con una publicación conjunta desde Río de Janeiro. Ahora, después de mantener en secreto buena parte de los preparativos, ambos se preparan para dar un nuevo paso en su relación, con una celebración que promete tener como protagonistas al amor, la familia y los amigos más cercanos.

El pintoresco lugar que eligieron Lali y Pedro