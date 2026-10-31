El encuentro se produjo durante el recital que La Joaqui ofreció en el C Art Media, ubicado en Chacarita. En medio de su presentación, la artista sorprendió a los asistentes al convocar a Tiago PZK, su pareja, para compartir un momento musical que rápidamente se transformó en uno de los puntos más comentados de la noche. Ambos interpretaron juntos "Pa' que te acuerdes" y protagonizaron su primera actuación en vivo como dupla.

Desde el primer instante, quedó claro que la participación del cantante no sería una aparición convencional. Apenas pisó el escenario, Tiago PZK se acercó a su novia y la recibió con un beso frente a los espectadores. Después, la música dio paso a una coreografía cargada de sensualidad, en la que los artistas combinaron movimientos provocativos, miradas cómplices y demostraciones de cariño.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando La Joaqui le dio la espalda al músico y comenzó a bailar pegada a él. La interacción continuó con distintos movimientos sobre el escenario, hasta que Tiago la levantó y la trasladó hacia otro sector del espacio. La escena despertó los gritos y la euforia de los fanáticos, que siguieron cada movimiento de la pareja.

La performance tuvo otros pasajes de alto voltaje. En un tramo, el intérprete se sentó en una silla mientras la cantante bailaba frente a él y, poco después, ella se arrodilló para besarlo. Luego intercambiaron los lugares y fue Tiago PZK quien se acercó a su novia para continuar con el juego coreográfico. Las imágenes del encuentro comenzaron a circular en las redes sociales y generaron repercusión entre los seguidores.

Pero la presentación también tuvo un significado especial para la pareja: fue la primera vez que La Joaqui y Tiago PZK cantaron juntos frente al público. El encuentro llegó después del lanzamiento de "Obsesión", la colaboración que realizaron junto al productor Ovy On The Drums y que estuvo acompañada por un videoclip con escenas íntimas. En la canción, el músico expresa: "El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí".

La noche también contó con otra invitada inesperada. Marta Fort subió al escenario y protagonizó un divertido intercambio con la cantante. En tono de humor, hizo una serie de pedidos vinculados con el dinero, los viajes y las compras. "Que la tarjeta siempre sea black, que nunca dé decline y por más viajes a Miami", expresó, antes de recrear el popular grito de su padre, Ricardo Fort.

El increíble video hot de La Joaqui y Tiago PZK

La aparición de Tiago PZK también volvió a poner bajo la lupa el presente sentimental de La Joaqui, especialmente por el contexto en el que comenzó esta historia. Su romance se conoció después de la separación de la cantante con Luck Ra, un vínculo que había tenido mucha exposición pública. Desde entonces, las publicaciones compartidas y las apariciones juntos alimentaron el interés de sus seguidores.

Con música, besos y una coreografía que no pasó inadvertida, La Joaqui y Tiago PZK transformaron su primera presentación conjunta en uno de los momentos más comentados del recital. La pareja dejó en claro que atraviesa una etapa de mucha complicidad y que ya no tiene inconvenientes en trasladar esa conexión al escenario.