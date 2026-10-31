La historia de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tiene todos los ingredientes de una comedia romántica, aunque con un comienzo bastante particular. Sus caminos se cruzaron en una fiesta de Halloween de 2023, cuando todavía no imaginaban que aquel encuentro terminaría convirtiéndose en una relación que hoy los lleva rumbo al altar. Lo curioso es que la fecha elegida para celebrar su casamiento también estaría vinculada con aquella primera noche.

Antes de conocerse personalmente, la cantante ya había reparado en el conductor de Gelatina a través de las redes sociales. Su personalidad, sus publicaciones y su inteligencia despertaron la curiosidad de la artista, que decidió tomar la iniciativa. En una entrevista con Vero Lozano, Lali recordó sus primeras impresiones: “Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”. Incluso admitió que había pensado: “Mirá este churro”.

El primer cara a cara ocurrió durante una reunión organizada por amigos en común, en una celebración de Halloween. Sin embargo, lejos de mostrarse segura y desenvuelta, Lali quedó completamente intimidada cuando tuvo a Pedro enfrente. La diferencia de altura y los nervios le jugaron una mala pasada. “Él venía para donde yo estaba, pero yo lo ignoré y no le hablé”, contó sobre aquellas primeras cuatro horas en las que prácticamente no pudo acercarse a él.

Después de aquella noche, el interés mutuo empezó a transformarse en algo más concreto. Los encuentros continuaron y, hacia fines de 2023, comenzaron a circular las primeras versiones sobre el romance. La confirmación pública llegó en febrero de 2024, cuando Lali Espósito compartió fotografías junto a Pedro Rosemblat durante una escapada a la playa. Fiel a su estilo, él respondió con una ocurrencia: “Proyecto de ley sobre blanqueo”. Semanas después, ambos hicieron su primera aparición pública juntos en el estreno teatral de Mejor no decirlo, protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias.

Con el paso de los meses, la relación se consolidó y también llegó la convivencia. En mayo de 2025, la intérprete contó que compartían casa desde hacía casi un año y que habían encontrado una dinámica que los hacía felices. “Tenemos una rutina y está buenísima. La disfrutamos”, expresó. También dejó en evidencia el cariño que desarrolló por Marcela Amado, la mamá de su pareja, a quien definió como “lo más”.

Sin embargo, pensar en una boda no estaba entre los planes que Lali había manifestado públicamente. En septiembre de 2025, cuando le consultaron por la posibilidad de casarse, sorprendió con una respuesta contundente: “Ni en pedo me caso”. En aquella oportunidad cuestionó el dinero que implicaba organizar una fiesta para una sola noche. Pero pocos meses después, el panorama cambió por completo: el 14 de enero de 2026, los dos anunciaron su compromiso con una publicación conjunta desde las playas de Río de Janeiro y una frase que no dejó lugar a dudas: “Nos casamos”.

Un vínculo inseparable: Lali y Pedro

La cuenta regresiva incluyó distintas celebraciones. Lali Espósito tuvo una despedida de soltera en Brasil junto a amigas como Mery del Cerro, Candela Vetrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos. También festejó durante uno de sus recitales en River Plate, donde compartió escenario con Tini Stoessel para interpretar Like a Virgin, de Madonna. Más adelante hubo encuentros en Buenos Aires y Miami, que alimentaron la expectativa alrededor del acontecimiento.

Finalmente, este 31 de octubre llegó el día señalado. La pareja eligió una casona histórica de San Telmo para celebrar su unión, en una ceremonia que busca priorizar la intimidad y el encuentro con sus seres queridos. La organización quedó en manos de Claudia Villafañe y, según trascendió, la celebración reunirá a familiares y amigos. Así, aquella fiesta de Halloween que comenzó con una mirada, un mensaje y cuatro horas de nervios podría convertirse en el recuerdo que marque el inicio de una nueva etapa para Lali Espósito y Pedro Rosemblat.