La histórica locutora Marcela Giorgi murió a los 61 años después de atravesar una enfermedad que la había mantenido alejada de la radio durante los últimos meses. La noticia fue confirmada este sábado 31 de octubre por su amiga y colega Mariel Di Lenarda, durante una comunicación en vivo por Radio Mitre, donde la profesional construyó gran parte de su carrera.

La noticia tomó por sorpresa a los oyentes de la emisora, especialmente a quienes durante años acompañaron a Giorgi a través de su voz. Su ausencia de los micrófonos había despertado numerosas consultas sobre su estado de salud, aunque desde la radio habían optado por mantener la situación en reserva para preservar su intimidad y la de sus familiares.

La confirmación llegó a través de Adriana Verón, quien explicó el clima que se vivía puertas adentro de la emisora. “Todos guardamos silencio porque lo primero que se hace es respetar a una persona que pasa un momento difícil de salud, se respeta eso”, expresó al explicar por qué no habían trascendido detalles sobre lo que estaba atravesando la locutora.

El adiós a una voz histórica

Fue entonces cuando Mariel Di Lenarda tomó la palabra para comunicar el fallecimiento de su amiga. “Es la salida al aire que nunca habría querido tener, pero nos dejó Marcelita Giorgi”, manifestó con profunda tristeza. Además, explicó que la familia había autorizado a compartir la noticia para responder a las inquietudes de quienes preguntaban por ella.

Por el momento, no se informó públicamente cuál fue la enfermedad que provocó su muerte, ni se difundieron mayores precisiones sobre el cuadro que atravesaba. La información confirmada indica que Giorgi llevaba varios meses alejada de su actividad profesional debido a sus problemas de salud. Sus hermanos dieron el visto bueno para que la noticia se hiciera pública.

Marcela Giorgi tenía una extensa trayectoria en los medios. Comenzó a trabajar antes de recibirse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y, después de sus primeros pasos en una emisora de baja potencia, llegó a La 100 y posteriormente a Radio Mitre, donde se convirtió en una voz reconocida por varias generaciones de oyentes.

Entre sus experiencias más destacadas estuvo el ciclo De 7 a 9, música y noticias, que condujo junto a Mario Portugal y por el que obtuvo dos premios Martín Fierro. También compartió equipos con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung, Santo Biasatti y Alfredo Leuco. En 2015, al hablar de su trabajo con Leuco, había definido su papel con humor: “Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez”.

En sus últimos años, Giorgi formó parte de Sábado tempranísimo, junto a Marcelo Bonelli, y en 2026 había sido nominada a los Premios Martín Fierro de Radio en la categoría Labor en Locución Femenina. Su partida deja un profundo dolor entre sus compañeros y una marca imborrable en la historia de la radio argentina.