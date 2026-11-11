Lali Espósito sorprendió con un rotundo cambio de look: así quedó

Lali Espósito mostró en redes el cambio que se hizo en la peluquería después de mucho tiempo de llevar una melena larga y oscura. La cantante publicó imágenes del trabajo de su estilista y dejó para el final el resultado, que cambió tanto el largo del pelo como su caída alrededor de la cara.

El punto de partida quedó en las primeras imágenes. Allí se la ve sentada en el sillón de la peluquería, con el estilista trabajando sobre la cabellera negra y abundante que había sido parte de su imagen durante años. La secuencia permite ver el largo que llevaba justo antes de conocer el nuevo corte.

Cómo es el nuevo corte de Lali Espósito

La diferencia más marcada está en el largo. En las imágenes del final, Lali Espósito aparece con el pelo mucho más corto y una silueta distinta a la de la melena que mostraba al comienzo. Con menos largo, el movimiento se concentra alrededor del rostro y los mechones del frente ganan protagonismo.

El flequillo abierto define la parte delantera del look. Al caer hacia los costados, deja parte de la frente despejada y se integra con los mechones que enmarcan sus facciones. Esa forma de llevarlo hace que el cambio también se note al mirarla de frente.

La publicación llegó en semanas en las que otros detalles de su estilo también habían llamado la atención. En las fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat en San Telmo, la cantante había mostrado un vestido blanco de espalda descubierta con una rosa metálica a la altura de la cintura. Esta vez, el cambio que eligió compartir estuvo en el pelo.

Para quienes estaban acostumbrados a verla con la melena larga, la diferencia quedó a la vista en el antes y después. Lali Espósito mostró el trabajo del estilista y el resultado: un pelo corto, con puntas desmechadas y un flequillo abierto que le dio otro marco al rostro.