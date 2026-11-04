Las conversaciones entre grabaciones terminaron abriéndoles a Lali Espósito y Miranda! un camino distinto al de sus colaboraciones anteriores. De esos encuentros salió BOM, el primer álbum que hicieron juntos, con el pop y el baile como centro de una propuesta que fue creciendo mientras se reunían en el estudio.

Para Lali Espósito, trabajar con Ale Sergi y Juliana Gattas también significó encontrarse con referentes de su propia historia como oyente: “Yo empecé a bailar y jugar con la música y ya estaban sonando las primeras canciones de Miranda!. Son artistas que me han acompañado siempre como fan del pop. Mi niña está profundamente conmovida con esta oportunidad de la profesión y de la vida. Trabajar con ellos en el estudio es como hacer un master en una carrera. Aprendí muchísimo de la energía vital de Juli y de lo que sabe Ale a nivel musical, fue una experiencia increíble trabajar juntos”.

El resultado se conoció el 3 de noviembre a las 21. Lali Espósito y Miranda! reunieron diez canciones escritas por la cantante, Ale Sergi y Juliana Gattas, con producción artística de Sergi y Mauro de Tommaso. El primer anticipo había llegado el 27 de octubre: Bailar o Morir, acompañado por un cortometraje que presentó la estética del proyecto.

Desde Miranda! explicaron que la afinidad musical durante La Voz fue el punto de partida, aunque todavía no imaginaban un disco completo: “Durante los tiempos muertos de las grabaciones de “La Voz” escuchábamos mucha música y nos dimos cuenta que con Lali nos gustaban las mismas canciones. Naturalmente surgió la idea de juntarnos en el estudio cuando tuviéramos algo de tiempo, para probar algo diferente. Ya habíamos colaborado previamente en canciones para los discos de los dos. Pero ahora la idea era hacer un EP de, al menos, 5 canciones. Seguimos juntándonos y lo que iba a ser un EP se transformó en un disco y un concepto donde el baile es la única opción”.

Las canciones de BOM y sus versiones en vinilo y CD

Bailar o Morir abre el recorrido y Vivo del Pop lo cierra. Entre esos extremos aparecen Señora, En Italia, Migajas, Adonde, Hiperlove, Ganar, Piel y Helecho. El repertorio cuenta además con videoclips que acompañan las canciones y amplían la propuesta visual que empezó a conocerse con el primer sencillo.

Además de las plataformas digitales, BOM tiene ediciones en vinilo y CD. La versión transparente, firmada por los artistas, se puso a la venta en El Ateneo Grand Splendid; los vinilos rojos y los CD llegan a distintas tiendas desde el 4 de noviembre. Así, el encuentro que comenzó compartiendo canciones entre grabaciones también toma forma de un disco para llevar a casa.