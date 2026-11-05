La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue generando repercusiones y sumando protagonistas inesperados. Esta vez, quien quedó en el centro de la escena fue Mariano Martínez, expareja de la cantante, que tuvo que referirse al casamiento durante una emisión de La jaula de la moda y protagonizó un momento que rápidamente despertó comentarios en las redes sociales.

El episodio ocurrió mientras el equipo del ciclo de Ciudad Magazine analizaba los looks que eligieron los recién casados para celebrar su unión. Con las imágenes de la ceremonia en pantalla, el actor tomó la palabra y buscó mantener la conversación en torno a los detalles de la celebración, aunque una particular sonrisa terminó llamando la atención de quienes seguían el programa.

Antes de que llegaran las devoluciones sobre los vestuarios, Mariano Martínez hizo una observación sobre el horario elegido por la pareja para dar el sí. “Qué lindos los casamientos de mediodía, ¿no? Me parecen como más lindos y disfrutables. Se hacen más largos. Uno está con más pilas”, expresó, mientras sus compañeros continuaban con el análisis de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando Matías Vázquez, periodista y conductor de Puro Show, realizó una devolución bastante particular sobre la vestimenta de los novios. Después de reconocer algunos aspectos de sus elecciones, lanzó una frase que modificó por completo el clima de la conversación y puso a Martínez en una situación incómoda frente a las cámaras.

“Creo que les faltó un poquito tomar conciencia de que se estaban casando para toda la vida. Siento que están vestidos para un casamiento de no tantos años. Me animo a decir que es algo que va para un casamiento de seis años. Viste como un contrato de alquiler. Siento que no están vestidos para una ocasión para toda la vida”, disparó Vázquez, sin demasiadas vueltas.

La reacción del exnovio de Lali Espósito fue inmediata, aunque no necesitó palabras para convertirse en protagonista. Mientras escuchaba la intervención de su compañero, Mariano Martínez giró la cabeza y dejó escapar una sonrisa que fue interpretada como una señal de incomodidad. El gesto no tardó en circular y despertó nuevas especulaciones sobre cómo vivió ese intercambio televisivo.

La insólita crítica de Mariano Martínez a Lali Espósito

La escena también fue recuperada en Intrusos, donde Rodrigo Lussich comentó la actitud del actor con una pregunta directa: “Incómodo, ¿no?”. Por su parte, Adrián Pallares salió en defensa del conductor y consideró que no había tenido una situación sencilla que resolver: “La remó lo que pudo. Me parece que no se merecía que le hicieran eso”.

Cabe recordar que Mariano Martínez y Lali Espósito mantuvieron una relación sentimental en 2015, cuando ambos compartían protagonismo en la ficción Esperanza mía. Años después, sus nombres volvieron a quedar relacionados por distintas declaraciones públicas. Ahora, el casamiento de la artista con Pedro Rosemblat los puso nuevamente en la misma conversación, aunque esta vez por una reacción televisiva que dio mucho que hablar.