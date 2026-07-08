El caso de Giuliano “Nano” Vaschetto generó impacto después de que saliera a la luz una denuncia por presunta violencia de género, hostigamiento y portación de armas. El exparticipante de Gran Hermano quedó bajo investigación luego de un allanamiento en su casa de Venado Tuerto, donde la policía secuestró armas y municiones.

La información fue revelada en LAM, donde Pilar Smith identificó al denunciado y ubicó el procedimiento judicial. "Nano, Giuliano Vaschetto, así se llama, exparticipante de Gran Hermano, edición 2025. El jueves pasado allanaron su casa de la calle Almirante Brown, en Venado Tuerto", contó la periodista al hablar del operativo.

Uno de los puntos centrales del caso es la denuncia presentada por Micaela, expareja de Giuliano Vaschetto y madre de su hijo. Según se detalló en el programa, el ex reality negó las acusaciones y dio su versión sobre el material encontrado en su domicilio: "Yo hablé con él, me desmiente absolutamente todo. Me dice que estas armas tienen que ver con armas de su padre que falleció, que él nunca imaginó que le iban a traer este problema, que para él eran reliquias, eran recuerdos de su padre. Me dice que está a total disposición de la Justicia, que es un momento delicado, que él tiene pruebas de absolutamente todo y me niega, obviamente, el tema de la violencia".

La postura del denunciado también incluyó una acusación hacia el entorno de su expareja. "Él cree que a ella la están llevando a decir cosas que no son ciertas, que está asesorada por gente que lo quiere perjudicar a él. Me habla de una abogada y también la familia de ella", agregó Smith sobre el descargo que recibió.

Más adelante, Ángel de Brito leyó parte de la información vinculada al allanamiento. "La policía fue, allanó, encontró las armas. Del padre, que él tiene todo, sí. Dice: 'En cumplimiento con la orden judicial, personal de la PDI, con la colaboración de efectivos de la Brigada Operativa, allanó el domicilio investigado con el objetivo de constatar existencia y proceder al secuestro de armas de fuego, municiones y demás material balístico. Como resultado del procedimiento, se secuestró un revólver calibre 38, una carabina calibre 22, una escopeta calibre 16, un cargador de carabina 22 y una importante cantidad de municiones de distintos calibres'".

El tramo más delicado apareció cuando Pepe Ochoa sumó detalles sobre los mensajes que habrían motivado la denuncia. "Ella vivía al lado de él. Y lo que me cuentan también es que en el último tiempo, sí hay, se presentó en la causa, amenazas que ella, Micaela Galván, dijo que la semana pasada tomó la decisión de denunciar, porque había muchos chats donde ella se sentía amenazada, sabiendo que él además tenía estas armas en la casa y que era al lado. Le ha llegado a decir, y todo el tema acá empezaba con el tema del niño, que si Micaela tenía un novio, él decía: 'Yo le voy a meter seis balazos a él, seis balazos a vos'. Se manejaban esos términos por WhatsApp", relató.

Mientras la investigación avanza, Giuliano “Nano” Vaschetto sostiene que está a disposición de la Justicia y rechaza las acusaciones en su contra. El expediente, sin embargo, quedó atravesado por una denuncia grave, el secuestro de armas y una serie de mensajes que ahora serán clave para determinar qué ocurrió.