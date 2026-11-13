La noche de los Martín Fierro de Cable 2026 no solamente tuvo como protagonistas a las figuras más importantes de la televisión argentina, sino también a la moda. Antes de la entrega de premios, la alfombra roja se convirtió en una verdadera pasarela en la que periodistas, conductores y personalidades del espectáculo mostraron sus elecciones para una de las galas más esperadas del año.

El encuentro se realizó el jueves 12 de noviembre en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia organizada por APTRA contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que Paula Varela y Guido Zaffora estuvieron a cargo de recibir a los invitados durante la previa transmitida por A24.

Entre las propuestas femeninas, Luciana Rubinska apostó por un vestido negro largo con aplicaciones doradas en los hombros, mientras que Lara López Calvo eligió un diseño plateado con cuentas y detalles brillantes. Por su parte, Débora Plager se inclinó por un conjunto negro con transparencias, bordados y lentejuelas que le aportó un estilo más audaz a su presentación.

Los impactantes looks de los famosos

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Otra de las elecciones que llamó la atención fue la de Yanina Latorre, quien combinó un vestido blanco drapeado con un blazer negro. Julieta Camaño, en tanto, lució un vestido de lentejuelas cubierto por una capa translúcida, mientras que Carla Czudnowsky sorprendió con un conjunto sastrero negro de detalles plisados y botones blancos.

También hubo lugar para los colores intensos y las apuestas diferentes. Any Ventura se presentó con un traje violeta que incorporaba un detalle de plumas sobre uno de sus hombros. Romina Scalora eligió un vestido naranja de un solo hombro, mientras que Paula Bernini deslumbró con un diseño verde esmeralda metalizado. Nenu López, por su parte, apostó por el blanco, las transparencias, los bordados y las plumas.

En el caso de los hombres, predominó la elegancia clásica, aunque algunos incorporaron detalles para diferenciarse. Luis Novaresio asistió con un traje negro y solapas satinadas, acompañado por su pareja, Braulio Bauab. Sergio Goycochea prefirió un conjunto azul, mientras que Luis Ventura llevó un traje negro con chaleco y pañuelo blanco. Coco Fernández y Fabián Medina Flores también apostaron por el esmoquin, con accesorios que completaron sus respectivas propuestas.

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Las parejas también tuvieron su espacio en la pasarela. Baby Etchecopar llegó junto a Silvina Cupeiro, quien eligió un vestido azul eléctrico satinado. Darian “Rulo” Schijman posó con Melina Fleiderman, que lució un diseño verde esmeralda con terminación brillante. Además, Marcelo Benedetto y Diego Latorre se sumaron a la lista de invitados que optaron por los clásicos trajes oscuros. Entre otros asistentes estuvieron Mariano Closs, Pablo Rossi, Charlie López, Nicolás Wiñazki, Santiago Fioriti, Mariano Yesse, Matías Bertolotti, Facundo Pastor, Ricardo Caruso Lombardi y Diego Brancatelli.

De esta manera, los Martín Fierro de Cable 2026 dejaron una galería de estilos para todos los gustos. Desde las transparencias y los bordados hasta la sastrería tradicional, los invitados aprovecharon la ocasión para mostrar sus elecciones y darle protagonismo a una alfombra roja que, una vez más, concentró buena parte de las miradas antes de conocer a los ganadores de la noche.

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