La polémica en Gran Hermano Generación Dorada sigue sumando capítulos y esta vez tuvo como protagonistas a Jenny Mavinga y Carmiña Masi, luego de los repudiables dichos racistas que derivaron en la expulsión de la comunicadora paraguaya. Aunque en un primer momento parecía haber un acercamiento entre ambas, la historia dio un giro inesperado en las últimas horas.

Durante el cara a cara virtual que se realizó en el programa, Jenny Mavinga había dejado entrever que aceptaba las disculpas de Carmiña Masi. Sin embargo, en ese momento no conocía en profundidad el contenido completo de los comentarios que se habían hecho dentro de la casa, lo que cambió su postura con el correr de los días.

Ya fuera del reality, Mavinga escuchó las frases exactas y decidió expresarse públicamente. A través de sus redes sociales, la ex participante de Gran Hermano sorprendió al poner una condición concreta para otorgar su perdón definitivo, dejando en claro que necesita un gesto más allá de las palabras.

“Hola, buen día. Acá habla Mavinga. Les quería mostrar que tengo una remera que dice ‘No al racismo’ por lo que me pasó en la casa de GH con mi compañera Carmiña”, comenzó diciendo en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

En ese mismo mensaje, fue contundente sobre lo que espera: “Le dije que la perdono, pero necesito ir a tomar un café con vos, como dijiste. Te acepto las disculpas solo si te ponés esta remera que tengo puesta. Así voy a poder decir que no sos una persona racista”, expresó con firmeza.

Lejos de suavizar su postura, Jenny Mavinga insistió en la importancia del gesto simbólico como señal de arrepentimiento genuino. “No te guardo rencor, pero quiero que me lo demuestres con esta remera, yendo juntas a tomar un café”, agregó, dejando claro que busca una reparación concreta.

El mensaje cerró con una frase que rápidamente se viralizó en redes: “No al racismo. Todos somos corazón, no hay color”. Sus palabras generaron un fuerte impacto entre los seguidores del programa y reavivaron el debate sobre lo ocurrido dentro del reality.

Por su parte, Carmiña Masi no tardó en reaccionar y compartió el video en sus historias, mostrando su predisposición a cumplir con el pedido. Así, el escándalo de Gran Hermano Generación Dorada suma un nuevo capítulo, mientras crece la expectativa por un posible encuentro entre ambas.