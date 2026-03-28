El nombre de Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez durante su estadía en Japón junto a Martín Migueles, en medio de un viaje que ya incluía escalas por Italia y las islas Maldivas. Lo que parecía ser una escapada de lujo terminó envuelto en críticas inesperadas.

Mientras la empresaria disfruta de su presente internacional, en la Argentina sus hijas permanecieron algunos días con Mauro Icardi, quien el viernes 27 las llevó nuevamente con su abuela, Nora Colosimo. En paralelo, el foco mediático se trasladó a Asia por un episodio que generó incomodidad.

Todo salió a la luz gracias a Pochi, la creadora de la cuenta Gossipeame, quien compartió una situación ocurrida en un tren de Tokyo. Según su relato, Wanda Nara y Martín Migueles habrían tenido un comportamiento inapropiado durante el viaje.

“¿Wanda Nara y Martín Migueles escrachados por un japonés que iba en el mismo tren?”, escribió Pochi en redes sociales, junto a una imagen que rápidamente se viralizó. Aunque no se veían claramente los rostros, varios usuarios aseguraron reconocerlos.

Las sospechas crecieron cuando internautas compararon detalles como el calzado y la disposición de los asientos con una foto publicada por la propia Wanda Nara en sus redes. Esa coincidencia terminó de instalar la polémica en cuestión de minutos.

El mensaje original del pasajero japonés, traducido al español, fue contundente: “Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente… Fue un infierno”. La frase generó un fuerte rechazo.

La viralización en X no tardó en escalar y muchos usuarios argentinos identificaron a Wanda Nara y Martín Migueles, además de explicarle al autor del posteo quiénes eran. Incluso, recordaron otras controversias ligadas a Mauro Icardi.

Hasta el momento, ni Wanda Nara ni Martín Migueles hicieron declaraciones al respecto. Sin embargo, el episodio volvió a instalar el debate sobre el comportamiento de figuras públicas en el exterior y el impacto que eso genera.