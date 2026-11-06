Cómo le fue a MasterChef Celebrity en el rating del jueves 5 de noviembre y cuánto midió

La noche del jueves 5 de noviembre volvió a poner a MasterChef Celebrity frente a las demás propuestas de la televisión abierta. Mientras los participantes resolvían una prueba de hamburguesas, el programa conducido por Wanda Nara se ubicó primero en la medición difundida de las 22:38. La distancia con el segundo fue uno de los datos más llamativos de la jornada.

Cuánto midió MasterChef Celebrity el jueves

A las 22:38, MasterChef Celebrity registró 14 puntos de rating en Telefe. En ese mismo corte, Es Mi Sueño obtuvo 4,4 puntos y quedó segundo entre los programas informados. La diferencia entre ambos fue de 9,6 puntos, casi diez a favor del reality gastronómico.

Más atrás se ubicaron Bienvenidos a Ganar, con 2,3 puntos, y BTV, con 1,6. Los cuatro números corresponden al mismo minuto, por lo que muestran cómo estaba repartida la audiencia en ese momento de la noche. Ninguno de los otros tres ciclos llegó a los cinco puntos frente a los 14 de Telefe.

La ventaja también aparece al mirar los registros en conjunto: Es Mi Sueño, Bienvenidos a Ganar y BTV sumaban 8,3 puntos entre los tres, una cifra inferior a la que alcanzó por sí solo MasterChef Celebrity. El programa de Wanda Nara superó así al segundo por más del triple en esa medición puntual.

La marca del jueves quedó además 0,9 puntos por encima del pico de 13,1 que se había informado para la gala de eliminación del martes 3 de noviembre. Aquella noche terminó con la salida de Diego Ramos; esta vez, el jurado debía resolver quiénes avanzaban al balcón y quiénes tendrían que volver a cocinar en última chance.

Qué pasó en la emisión de MasterChef Celebrity

Los participantes presentaron hamburguesas con papas ante Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. El jurado encontró preparaciones que le gustaron, aunque fue especialmente crítico con las guarniciones. Tras la degustación y una deliberación, terminó de dividir al grupo entre la gala de beneficios y la instancia de riesgo.

Grego Rossello, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Pablo Giralt y Pablo Migliore consiguieron subir al balcón. En cambio, Josefina “China” Ansa, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Rocío Robles y Hernán “Mala Fama” Coronel recibieron el delantal gris. Esa definición ocurrió en una emisión que, en el corte de las 22:38, lideraba la televisión abierta con 14 puntos.