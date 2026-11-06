Quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron el delantal gris en MasterChef Celebrity

La sexta semana de MasterChef Celebrity completó su reparto de lugares para la gala de beneficios y la noche de última chance. Esta vez, los participantes debieron presentar hamburguesas con papas, una combinación que dio trabajo al jurado durante la degustación. Uno consiguió subir al balcón de inmediato; los demás tuvieron que esperar la deliberación.

Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity

Grego Rossello fue el primero en asegurar su lugar: el jurado lo hizo subir directamente después de probar su plato. Más tarde, tras conversar sobre las preparaciones restantes, los chefs eligieron también a Elizabeth “La Negra” Vernaci, Pablo Giralt, Pablo Migliore y Hernán “Mala Fama” Coronel.

El grupo que cocinará en la gala de beneficios quedó así completo. Mala Fama, Rossello, Vernaci, Giralt y Migliore se sumarán a Campi, Sebastián Presta, Mike Amigorena y Marta Fort, quienes habían subido al balcón en la jornada anterior. Serán ocho participantes en la próxima instancia, donde buscarán destacarse para obtener medallas y ventajas.

Quiénes recibieron el delantal gris

El veredicto fue distinto para Josefina “China” Ansa, Lizy Tagliani, Edith Hermida y Rocío Robles. Los cinco recibieron el delantal gris y tendrán que volver a cocinar en la noche de última chance. El caso de Lizy dejó un contraste: sus papas estuvieron entre las pocas que el jurado destacó, pero eso no le alcanzó para subir al balcón.

A ellos se unirán los seis participantes que habían recibido el delantal gris en la primera jornada de cocina de la semana: Luck Ra, Nazareno Casero, Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo, Julieta Poggio y Luciana Geuna. En total, serán once famosos los que intentarán salvarse en esa instancia.

La prueba de hamburguesas terminó de dividir los caminos en MasterChef Celebrity. Ocho participantes competirán por los beneficios de la semana, mientras los once del grupo gris buscarán evitar la próxima gala de eliminación.