La fuerte controversia que explotó en Luzu TV después de la información errónea que dio Flor Peña sobre la salud de Jorge Messi sigue sumando capítulos. Luego de que se anunciara el final de El Show del Verano, todas las miradas apuntaron a Marley, quien hasta ahora había evitado referirse públicamente a la situación que sacudió al canal de streaming.

Todo comenzó cuando Florencia Peña comunicó al aire una noticia falsa vinculada al padre de Lionel Messi, lo que generó un enorme revuelo en redes sociales y un inmediato rechazo de parte del público. Apenas se dio cuenta del error, la actriz pidió disculpas en vivo, aunque el impacto mediático ya era irreversible y las repercusiones no tardaron en aparecer.

Con el correr de las horas se confirmó no solo el levantamiento del ciclo, sino también la desvinculación del equipo que participaba del programa. En paralelo, Fernando Burlando, abogado de la conductora, dejó abierta la puerta a un posible conflicto judicial. “Podría iniciar una demanda si quisiera”, expresó el letrado al hablar sobre las herramientas legales que tendría la actriz frente a la situación.

Mientras tanto, el silencio de Marley alimentó todo tipo de rumores. Muchos comenzaron a especular con una supuesta crisis en la amistad entre el conductor y Flor Peña, especialmente porque ambos compartían la conducción del programa y mantenían una relación cercana desde hace años dentro del medio artístico.

Las versiones crecieron aún más después de que Ángel de Brito revelara en LAM que la actriz habría quedado dolida por la falta de apoyo público de su compañero. “Nos dijeron que la relación estaba dañada”, aseguró el periodista al aire, dejando entrever que el vínculo entre ambos podría haber quedado afectado tras el escándalo.

Finalmente, desde Estados Unidos, donde se encuentra trabajando para Telefe en la cobertura del Mundial, Marley decidió hablar y fue contundente sobre el futuro del proyecto. “Sin Flor no hay show del verano”, afirmó, dejando en claro la importancia que tenía la actriz dentro del ciclo que llegó a su fin en medio de la polémica.

¿Vuelve el Show del Verano?

Además, el conductor reveló que todavía hay conversaciones pendientes para definir cómo continuará su relación laboral con el canal. “La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema”, señaló sobre el encuentro que podría definir su continuidad en Luzu TV.

Por último, también se refirió a su vínculo personal con Flor Peña y buscó bajar la tensión alrededor de los rumores de pelea. “Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto”, expresó con frialdad, intentando despejar las versiones de distanciamiento que circularon en los últimos días tras uno de los escándalos más comentados del streaming argentino.