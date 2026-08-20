La historia entre La Joaqui y Luck Ra parece haber quedado definitivamente en el pasado. Luego de atravesar días de mucha exposición por la ruptura y mostrarse visiblemente afectada en distintas apariciones, la cantante sorprendió durante un evento al revelar cómo se encuentra actualmente y cuál es su postura frente al final de la relación.

El vínculo entre La Joaqui y Luck Ra se extendió durante dos años y terminó después de varias semanas de rumores. Según había contado anteriormente la artista, fue el cantante cordobés quien tomó la decisión de finalizar el noviazgo. Sin embargo, durante la gala de Para Ti, ella mostró una faceta diferente y aseguró que ya está enfocada en lo que viene.

La situación ocurrió mientras la cantante recorría la alfombra roja del evento. Allí fue abordada por las cámaras de Desayuno Americano, el ciclo conducido por Pamela David en América TV, y otros medios que buscaban conocer cómo atravesaba el momento posterior a la separación de Luck Ra. Sin esquivar el tema, decidió responder con mucha claridad.

Cuando le preguntaron cómo se encontraba después de la ruptura, La Joaqui no dudó y marcó distancia con todo lo ocurrido. “Chicos, es un capítulo cerrado, vamos para adelante”, afirmó. La frase, acompañada por una sonrisa, evidenció un cambio respecto de las declaraciones que había realizado días atrás, cuando se había mostrado mucho más movilizada por el final del romance.

Pero los periodistas quisieron saber si ese cambio también significaba que había dejado atrás las lágrimas. “¿Ya no llorás más, Joaqui?”, le preguntaron directamente. La respuesta fue contundente y no dejó demasiado margen para interpretaciones: “No, ya cada uno hizo su vida”. De esta manera, la artista dejó en claro que considera terminada esa etapa sentimental.

Lejos de querer continuar hablando de Luck Ra, la cantante incluso pidió modificar el rumbo de la entrevista. “Si quieren charlamos de otra cosa”, expresó antes de continuar con su recorrido. Así, La Joaqui puso un límite a las consultas sobre su expareja y dejó expuesta una postura mucho más firme frente a la ruptura.

La Joaqui enfrentó un duro momento

Mientras tanto, Luck Ra también había generado repercusión días atrás al compartir un video en el que interpretó un fragmento de “Ojalá”. “Y ojalá que te dé lo que pedías, lo que yo quise y no podía y que seas muy feliz”, cantó frente a cámara. Aunque no nombró a su expareja, sus seguidores rápidamente relacionaron la letra con la reciente separación.

La relación entre La Joaqui y Luck Ra había llegado a su final a fines de julio, luego de varias semanas de versiones sobre una posible crisis. Ambos señalaron que atravesaban distintos proyectos y etapas personales, aunque el tema continuó generando interés. Ahora, las últimas declaraciones de la cantante parecen marcar un nuevo capítulo: dejó atrás el llanto, cerró la historia y eligió mirar hacia adelante.