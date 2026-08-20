El esperado encuentro entre Mariela Prieto y Claudio “El Turco” García terminó de la manera menos pensada en Gran Hermano Generación Dorada. La participante había imaginado una jornada especial, pero terminó frente a las cámaras con el vestido de novia puesto y sin la presencia de su pareja.

Todo había comenzado el 18 de agosto, cuando Mariela Prieto manifestó dentro de la casa su deseo de que El Turco García ingresara al reality para protagonizar una boda simbólica. La propuesta estaba relacionada con las llamadas “falsas bodas” que se realizaron en el programa y ella dejó en claro que esperaba que su pareja aceptara ser parte.

La ilusión de la participante era tal que incluso lanzó una advertencia contundente. Mariela sostuvo que, si El Turco no aparecía para casarse con ella, podía significar el final de su relación fuera del programa. Sin embargo, el día de la ceremonia llegó y el exfutbolista decidió no presentarse.

¿El Turco le robó el corazón?

Vestida de novia, Mariela Prieto quedó visiblemente afectada por la ausencia de Claudio García. La situación rápidamente trascendió la pantalla y generó una catarata de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la decisión del exjugador y salieron en defensa de la participante.

La explicación de El Turco García llegó durante su participación en el stream de Telefe, La Jugada. Ante la consulta de Daniela Celis y Mica Viciconte sobre la posibilidad de casarse con Mariela dentro de Gran Hermano, el exfutbolista fue claro: no tenía intención de hacerlo.

“Estoy volviendo de viaje, no sé si llego”, comenzó diciendo El Turco García cuando le preguntaron por su presencia en el reality. Pero, al ser consultado directamente sobre la boda, su respuesta fue contundente y dejó en evidencia que la relación atravesaba un momento delicado.

¿El Turco le robó el corazón?

“Nosotros estábamos distanciados. Después salieron cosas. No estábamos bien”, explicó Claudio García, en referencia al conflicto que mantiene con Mariela Prieto. La tensión entre ambos había aumentado después del baile sensual que la participante protagonizó con Emanuel Di Gioia dentro de la casa.

Pero la postura de El Turco García fue todavía más firme cuando le preguntaron qué ocurriría si Mariela Prieto alcanzaba la final de Gran Hermano Generación Dorada. “La voy a esperar en mi casa”, respondió. En redes, la reacción fue inmediata y algunos usuarios lo cuestionaron con dureza: “Te bancó mil cosas”, fue uno de los mensajes que más se repitió tras la escena.