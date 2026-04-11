El mundo del espectáculo volvió a sacudirse tras conocerse nuevos detalles de la ruptura entre Zaira Nara y Paula Chaves, dos figuras que durante años supieron mostrarse como inseparables. La novedad que sorprendió a todos es la decisión de dejar sin efecto el rol de madrina que la modelo tenía con una de las hijas de su ex amiga.

La información salió a la luz en el ciclo televisivo que conduce Ángel de Brito, donde se reveló que la relación entre ambas está completamente quebrada. “Le acaban de retirar el madrinazgo a Zaira Nara”, afirmaron en el programa, dejando en claro que no hay vuelta atrás en el vínculo.

Lejos de desmentirlo, fue la propia Zaira Nara quien reconoció públicamente el distanciamiento durante un evento, donde evitó profundizar pero dejó entrever que la relación con Paula Chaves ya no existe en los términos de antes. Esa confirmación terminó de encender la polémica.

Uno de los puntos que más llamó la atención tiene que ver con el bautismo, ya que según trascendió, nunca se habría llevado a cabo formalmente. Esto abre interrogantes sobre si el madrinazgo era simbólico o si existía la intención de concretarlo en algún momento.

Sin embargo, más allá de lo religioso, el gesto de apartarla del rol fue interpretado como una señal contundente del quiebre. “No se rompen los papeles, se rompen las fotos”, deslizaron en el programa, dando a entender que el conflicto es profundo y emocional.

Otro dato fuerte es cómo se habría comunicado la decisión. Según contaron, el mensaje habría sido directo y sin rodeos: “No sos más la madrina”. Esa frase marcaría el punto final de una relación que durante años fue ejemplo de amistad en el ambiente.

Quienes frecuentan el mismo círculo aseguran que el distanciamiento es total. En eventos recientes, tanto Zaira Nara como Paula Chaves evitan coincidir, y en caso de compartir espacio, no hay saludos ni miradas cómplices, algo impensado tiempo atrás.

Así, lo que comenzó como una amistad sólida terminó envuelto en versiones, silencios y gestos contundentes. La historia entre Zaira Nara y Paula Chaves parece haber llegado a un cierre definitivo, con el madrinazgo como símbolo de una ruptura que ya no tiene retorno.