La interna entre Zaira Nara y Paula Chaves sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Luego de varios días de silencio y tras regresar de Europa, la hermana de Wanda Nara fue abordada por la prensa en el aeropuerto de Ezeiza y dejó en claro que no piensa profundizar en el conflicto con quien supo ser una de sus amigas más cercanas.

La entrevista se dio para el programa LAM, donde los cronistas le preguntaron por el escándalo que se reavivó después de que Paula Chaves compartiera públicamente un chat privado entre ambas. En ese contexto, Zaira Nara intentó bajarle el tono a la polémica y aseguró que estuvo enfocada en su viaje y su trabajo.

“¿Cómo estás después de todas las repercusiones que hubo? Justo te fuiste y después salió lo de Paula, el chat, todo el revuelo”, le consultó el periodista. Con tranquilidad, Zaira Nara respondió: “La verdad es que estuve de viaje, trabajando un montón, muy feliz, disfrutando de unos días en París. Así que no, no tuve repercusiones directas”.

Sin embargo, cuando la insistencia de los cronistas continuó, la modelo marcó un límite claro sobre el tema que involucra a Paula Chaves. “No voy a hablar del tema. La realidad es que siempre que hablé fue porque ustedes me preguntaron. Tengo muy buena onda con ella, la aprecio mucho, le tengo cariño”, afirmó.

En ese mismo sentido, Zaira Nara remarcó que prefiere no seguir alimentando el conflicto mediático. “Pero no voy a hablar más del tema, ni para bien ni para mal. Me parece que no suma en este momento. Sí quiero aclarar que siempre que hablé fue con cariño”, sostuvo frente a las cámaras.

La modelo también explicó que muchas veces responde preguntas sobre cuestiones privadas porque los periodistas las plantean directamente. Aun así, insistió en que ahora quiere evitar declaraciones que puedan incomodar a Paula Chaves, quien pidió públicamente que el tema deje de tratarse.

“El tema no da para más, chicos. Para mí siempre estuvo todo bien, así que no sé qué decir. Me parece que se habló de más”, concluyó Zaira Nara, tratando de cerrar definitivamente la polémica que volvió a instalarse en los últimos días.

Todo se reactivó cuando Paula Chaves, esposa de Pedro Alfonso, explotó tras escuchar que Zaira Nara la mencionó al hablar de Facundo Pieres. Molesta por la situación, publicó un mensaje en redes junto a un chat privado. “No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad ¡basta! Estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo”, escribió.

En ese descargo, Paula Chaves aclaró además que la ruptura de la amistad no estuvo relacionada con hombres, pese a los rumores que involucraban al polista y a Chechu Bonelli. “Una amistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes”, explicó. Tras el escándalo, dejó de seguir en redes a Zaira Nara y Wanda Nara, aunque ambas aún la mantienen entre sus contactos.