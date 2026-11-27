La disputa entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó un nuevo capítulo y todavía está lejos de encontrar una solución definitiva. Aunque en las últimas semanas trascendió que ambos habían avanzado en un posible reparto del patrimonio familiar, ahora salió a la luz cuál sería el punto que mantiene enfrentados a la cantante y al productor, pese a los intentos por llegar a un entendimiento.

La información fue revelada por Yanina Latorre durante su participación en El Observador (FM 107.9). Según explicó la periodista, el esquema económico contemplaría que Tini se quede con el 70% del dinero, mientras que el 30% restante quedaría para su entorno familiar. Sin embargo, ese reparto no sería suficiente para cerrar definitivamente las diferencias.

El verdadero problema estaría relacionado con las sociedades comerciales que administran distintos negocios, ingresos y activos vinculados con la carrera artística de la intérprete. Según trascendió, varias de esas empresas todavía figuran a nombre de Alejandro, quien no estaría dispuesto a transferirlas sin recibir una compensación económica a cambio.

En ese sentido, Yanina Latorre fue contundente al explicar cuál sería la condición que impide avanzar: “Alejandro no cede las sociedades si Tini no las compra. Entonces, de la plata que le quedaría a ella, tiene que comprarle al padre y él se quedaría con más plata”, reveló. De esta manera, la cantante tendría que destinar parte del dinero que recibiría para adquirir las estructuras empresariales.

La situación representa un nuevo obstáculo para Tini Stoessel, que busca ordenar sus asuntos económicos y tener el control de los negocios relacionados con su trayectoria profesional. La discusión ya no pasaría solamente por determinar qué porcentaje le corresponde a cada integrante de la familia, sino también por definir quién tendrá el manejo de las compañías que generan ingresos a partir de su trabajo.

Mientras tanto, la artista atraviesa un momento importante en su vida personal junto a Rodrigo De Paul, con quien prepara su casamiento. Ambos brindaron recientemente una entrevista para Vogue Latinoamérica, donde hablaron de su relación y de los detalles de la celebración que se aproxima.

Alejandro Stoessel no se rinde y le pide más a Tini

La exposición de la pareja también generó comentarios de Yanina Latorre, quien comparó esta nueva etapa de la cantante con los años en los que su padre estaba al frente de su carrera. “Como se nota que no la maneja más el padre, nunca en la vida hubiese dado una nota así. La tenían absorbida. Ahora es una piba feliz”, opinó la conductora, al referirse al presente de la Triple T.

Por ahora, Alejandro Stoessel y Tini siguen sin resolver las diferencias vinculadas con las sociedades. Aunque el reparto del patrimonio parecía encaminado, la exigencia de comprar las empresas agrega una nueva negociación y deja en suspenso el acuerdo definitivo. Así, el conflicto familiar continúa abierto en un momento en el que la cantante busca concentrarse en su futuro artístico y personal.