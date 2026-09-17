La próxima edición de los Martín Fierro de Radio 2026 tendrá que esperar unos días más de lo previsto. La ceremonia organizada por APTRA ya no se llevará a cabo el 6 de octubre, como estaba anunciado inicialmente, y fue trasladada al miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires.

La decisión estuvo directamente relacionada con un acontecimiento deportivo que promete paralizar la atención del público argentino. El evento previsto para aquella jornada coincidía con el que podría ser el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina, una situación que llevó a la organización a replantear el calendario de la tradicional entrega de premios.

Según trascendió, desde APTRA consideraron que mantener ambas actividades durante la misma jornada podía generar una fuerte competencia por la audiencia. Por ese motivo, optaron por mover la gala dos semanas, evitando que la expectativa alrededor de Messi y la Selección argentina afectara el desarrollo de los Martín Fierro de Radio.

¿Por qué cambiaron los Martín Fierro de Radio?

El presidente de la entidad, Luis Ventura, fue quien confirmó públicamente la modificación y explicó ante distintos medios que el cambio respondió precisamente a la coincidencia con el compromiso futbolístico. De esta manera, la ceremonia tendrá una nueva fecha y podrá desarrollarse sin compartir protagonismo con una jornada especialmente significativa para los fanáticos del fútbol.

La gala reconocerá a las principales figuras y producciones de la radiofonía argentina correspondientes a la temporada 2025-2026. La ceremonia reunirá a periodistas, conductores, columnistas y distintas personalidades de los medios que competirán por una de las estatuillas más importantes del ambiente.

En cuanto a la conducción, Luis Novaresio continúa confirmado para estar al frente de la ceremonia por segundo año consecutivo. El periodista ya había encabezado la edición anterior junto a Pamela David, y su participación no se vio afectada por el cambio de calendario dispuesto por APTRA.

¿Por qué cambiaron los Martín Fierro de Radio?

La modificación, sin embargo, sí generó una baja en la dupla originalmente anunciada. Julieta Prandi finalmente no podrá acompañar a Novaresio debido a que para la nueva fecha estará disfrutando de su luna de miel junto a Emanuel Ortega. Por ahora, la organización todavía no definió quién ocupará ese lugar.

Además, la previa de la ceremonia contará con Paula Varela y Guido Záffora, quienes estarán a cargo de la alfombra roja. Ambos periodistas tendrán la misión de recibir a las celebridades, mostrar sus looks y anticipar todo lo que ocurra antes del comienzo de una noche que promete reunir a las principales figuras de la radio argentina.