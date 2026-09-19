Mientras sigue vinculada a distintos proyectos del espectáculo, Lizy Tagliani encontró una nueva manera de reinventarse profesionalmente. La conductora y actriz decidió apostar por un rubro completamente diferente y se metió de lleno en el negocio inmobiliario, una actividad que despertó especialmente su entusiasmo.

La revelación ocurrió durante una conversación con Ángel de Brito, donde la artista contó que abrió una inmobiliaria junto a un amigo de toda la vida. Se trata de una persona que conoce profundamente el sector y que lleva décadas trabajando al frente de su propio emprendimiento.

La decisión de Lizy Tagliani no implica un alejamiento de los medios. Por el contrario, la humorista continúa con sus compromisos en televisión y teatro, aunque ahora también busca desarrollar una faceta empresarial que hasta el momento no había mostrado públicamente.

Uno de los aspectos que más entusiasman a la conductora es la posibilidad de involucrarse personalmente en el funcionamiento del local. Incluso imaginó una escena muy particular para describir cómo le gustaría vivir esta nueva etapa. “Sí, puse una inmobiliaria. Me asocié con un amigo mío, que hace como 50 años que la tiene”, explicó.

Lejos de pensar únicamente en la parte económica del emprendimiento, Lizy aseguró que tiene una ilusión muy concreta: estar presente en el día a día y tener contacto directo con quienes se acerquen al lugar. “Yo quiero ser Julia Roberts de Notting Hill, que se queda ahí viviendo y que va a abrir la librería”, expresó, en referencia a la recordada película protagonizada por la actriz estadounidense.

Con humor, la artista también imaginó cómo sería su rutina al frente del nuevo espacio: “Yo tengo esa ilusión de salir, poner el árbol de la vida, barrer y atender gente”. La frase dejó en claro que su intención es participar activamente y no limitarse a ocupar un lugar simbólico dentro de la sociedad comercial.

El nuevo negocio de Lizy Tagliani

La trayectoria de Lizy Tagliani comenzó mucho antes de convertirse en una figura habitual de la televisión. Primero trabajó como peluquera de reconocidas personalidades y luego desarrolló una carrera en el circuito under porteño. Su participación en ShowMatch durante 2014 fue determinante para ampliar su popularidad y consolidar su presencia frente a las cámaras.

Desde entonces, construyó un recorrido que incluyó conducción, actuación, humor y radio, con programas como El precio justo, Trato Hecho y Got Talent Argentina, además de su paso por La Peña de Morfi. En 2026, mientras mantiene su actividad televisiva, también afronta un nuevo desafío sobre las tablas como protagonista de Annie, donde interpreta a Miss Hannigan.