Lizy Tagliani se quebró al recordar cómo la afectaron las acusaciones de Viviana Canosa y reveló que, durante aquel momento, llegó a pensar en quitarse la vida. La conductora atravesaba entonces los días decisivos del proceso de adopción de Tati y temía que la denuncia pudiera destruir el proyecto familiar que había construido junto a Sebastián Nebot.

Al reconstruir el punto más doloroso de esa etapa, Lizy confesó: “Yo me quería ir a un edificio, a lo más alto, subirme a la terraza y citar a estas personas a que se acerquen y que digan adelante mío todo o me tiraba. Por mi madre. No sabía cómo, me voy, me subo, que vengan ahí y que lo digan ahí en vivo”. Luego explicó la desesperación que sintió: “Hay un momento en que te sentís acorralada. Sabés que es mentira pero no sabés cómo actuar, qué decir, qué no hacer. ¿Qué vas a esperar? Te juro que es lo primero que pensé”.

La denuncia había vinculado a distintas figuras con una presunta red de trata y abuso de menores. Lizy Tagliani rechazó las imputaciones desde el comienzo y presentó una contradenuncia por calumnias e injurias. Un año después, la Justicia archivó la acusación por falta de pruebas luego de que los testigos citados no se presentaran a declarar.

Durante su visita a PH: Podemos Hablar, Lizy Tagliani señaló que todo ocurrió cuando esperaba la resolución sobre la adopción. “Yo tenía la sentencia (de adopción) el lunes, y el viernes han dicho todas las barbaridades… Ahora leí la demanda y es escalofriante. Es raro la fortaleza que te da un hijo, es única. Porque la verdad, no sé cómo aguanté las atrocidades”. Sobre aquello que la sostuvo, agregó: “Primero, supongo que porque sabía, estaba convencida, que todo eso era mentira. Y, segundo, me parece que por un hijo. No sé cómo sería la historia si Tati no estaba en nuestra vida”.

El daño también alcanzó su identidad y la tranquilidad con la que siempre había vivido. “Yo no tengo grandes riquezas, la riqueza máxima que tenía era la de mi vieja, que es la del nombre y la de andar por el barrio tranquila porque soy el hijo de Tina. Entonces era tan importante para mí que fue un dolor terrible. Pero mi hijo me salvó, mi familia, mi marido… Tenía que demostrarle al público que confiaba, yo seguía trabajando como si nada”.

Además del impacto emocional, la humorista temía qué podía suceder con Tati porque la adopción todavía no estaba formalizada. “Pero me daba bronca porque yo le decía a mí marido: ‘Te das cuenta que si hoy vos y yo nos morimos, al pibe este no le queda ni siquiera algo material para que se pueda bancar sus estudios, porque no es nuestro hijo oficialmente, legalmente. Vuelve a foja cero por una hijaputez’”.

Con la denuncia original archivada, la conductora aseguró que seguirá buscando una reparación. “Después la llevé adelante de la mejor manera posible y sigo. No me importa que no se hable en la tele, que no se diga, no me importa. Hasta el último día voy a seguir insistiendo para que me paguen por lo que me hicieron, es muy duro”.

Finalmente, Lizy Tagliani confirmó que ahora avanzará por la vía civil contra Viviana Canosa. “La querella, que fue la penal, ella pagó una multa, Lucas Bertero pidió disculpas y con eso cerrado ahora hacemos la demanda civil. Honestamente, la plata no me importaba nada, pero es lo único que les duele. En las audiencias penales, nadie se presenta y cuando vos reclamás un peso, están todos. Y eso es peor”.