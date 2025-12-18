El cierre del año llegó con una noticia profundamente movilizante para Lizy Tagliani. Después de atravesar meses de espera, trámites y una carga emocional intensa, la conductora y humorista pudo finalmente celebrar un logro que marca un antes y un después en su vida personal: la Justicia le otorgó la tenencia de su hijo Tati, formalizando un vínculo que ella siempre sintió como definitivo.

El proceso no fue sencillo ni inmediato. Como ocurre en muchos casos de adopción, el camino estuvo atravesado por evaluaciones, instancias judiciales y tiempos que no siempre coinciden con los deseos del corazón. Sin embargo, Lizy Tagliani se mantuvo firme, acompañada por su pareja Sebastián Nebot, convencida de que la historia que estaban construyendo merecía llegar a buen puerto.

La confirmación oficial se conoció primero a través de Ángel de Brito, quien anunció la resolución judicial en redes sociales. “Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián. Llevará el apellido de su papá, Nebot”, escribió el conductor, dando a conocer una noticia que rápidamente se replicó en los medios y generó una ola de emoción entre seguidores y colegas.

Pero la palabra más esperada era la de Lizy Tagliani. Lejos de limitarse a un comunicado frío, la conductora eligió expresarse desde un lugar íntimo y profundo. A través de un video publicado en sus redes, abrió su corazón y puso en palabras todo lo que implicó este recorrido. “Familia Nebot… los caminos son largos, llenos de alegrías y tristezas. Pero siempre con la certeza de que jamás bajaríamos los brazos y que llegaríamos al final, porque cuando se encontraron nuestras miradas entendimos que sería para siempre”, expresó conmovida.

En su mensaje, Lizy Tagliani dejó en claro que la tenencia no es solo una resolución legal, sino la confirmación de un lazo que se construyó día a día. Visiblemente emocionada, sumó una frase que resume el momento que atraviesa: “Empieza formalmente la historia de nuestra familia. Agradecemos el cariño de todos y especialmente al juzgado que le leyó a Tati la sentencia en lenguaje claro”.

La conductora también se tomó un momento para agradecer a quienes la acompañaron durante todo el proceso, tanto en lo personal como desde el afecto del público. “Mis amores Sebastián, Tati y yo lo queríamos compartir con ustedes”, dijo, cerrando un mensaje que rápidamente se volvió viral por su sinceridad y calidez.

La reacción no tardó en llegar. El posteo se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones de figuras del espectáculo y seguidores que celebraron el final feliz de una historia que tuvo obstáculos, pero también mucha perseverancia. Entre los comentarios destacados estuvieron los de Nicole Neumann, quien escribió: “¡Qué emoción! Feliz vida, Tati, llena de amor”, y Vero Lozano, que expresó su alegría con emojis de corazón dedicados a su compañera.

Con este paso, Lizy Tagliani no solo cerró un año intenso, sino que abrió oficialmente una nueva etapa. Una historia que, como ella misma dijo, recién empieza, pero que ya está marcada por el amor, la espera y la convicción de no bajar nunca los brazos.