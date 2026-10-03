Lizy Tagliani llegó a la devolución de MasterChef Celebrity con un plato incompleto. Los jurados tenían observaciones sobre su preparación, pero la conversación tomó otro rumbo cuando Wanda Nara le preguntó qué cambiaría de aquella noche. Con los ojos llenos de lágrimas, la participante explicó que lo que más le había dolido ocurrió mientras cocinaba.

La presentación era parte de la gala de última chance, en la que los famosos intentaban evitar la primera eliminación. Lizy había preparado un pastel de atún y verdura, aunque olvidó la salsa que debía acompañarlo. Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana marcaron ese faltante y otros problemas del plato. Al repasar la prueba, la participante puso el foco en los alimentos que había tenido que desechar.

Por qué se angustió Lizy Tagliani en MasterChef Celebrity

Wanda Nara abrió ese momento con una pregunta: “¿Si pudieras cambiar una cosa de esta noche desafortunada, Lizy? ”. La respuesta no apuntó a la salsa. Entre lágrimas, Lizy Tagliani explicó: “Lo que más bronca me dio fue jugar con la comida mientras se me desarmaba. Que tenía que tirar comida ”. Ver cómo parte de su preparación terminaba descartada la había afectado más que los errores señalados durante la devolución.

La comediante insistió en esa preocupación: “No puedo pensar que estoy deserdiciando comida”. Para Lizy, lo ocurrido no se reducía a la frustración de entregar un plato incompleto. Mientras intentaba resolver la receta, había tenido que tirar alimentos, y esa situación seguía presente cuando escuchó al jurado. Por eso, al hablar de la prueba, volvió a lo que había pasado durante la preparación.

“Hay gente que no tiene para comer, o que yo no tuve”, agregó. Con esa frase, Lizy Tagliani relacionó lo sucedido en la cocina con una etapa de su vida en la que había pasado necesidades. También recordó a quienes hoy no tienen para alimentarse. Frente a Wanda y los chefs, explicó así por qué desperdiciar comida le provocó una angustia que no podía dejar de lado.

Martitegui la escuchó y le respondió: "Es un buen sentimiento, muy lindo". Sus palabras llegaron después de las observaciones sobre el pastel y reconocieron lo que Lizy había compartido. La devolución había comenzado con la salsa olvidada y los problemas de la receta; terminó con la participante contando por qué le dolió ver comida en la basura.

Lizy Tagliani no consiguió salvarse en la gala de última chance y deberá cocinar en la primera eliminación del domingo 4 de octubre. Su presentación dejó, además, una explicación personal sobre el momento en que se quebró. El pastel se desarmaba mientras trabajaba y, al tener que desechar parte de la comida, recordó las carencias que había vivido.