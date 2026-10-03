MasterChef Celebrity tuvo el viernes 2 de octubre una competencia adicional a la que se vivía en sus cocinas. Durante su primera gala de última chance, el reality de Telefe se midió en audiencia con la transmisión de un partido de Boca. El resultado favoreció al ciclo de Wanda Nara, que salió al aire en un día ajeno a su esquema habitual.

El programa alcanzó 10,6 puntos de rating, mientras que el partido de Boca obtuvo 8,9. La diferencia fue de 1,7 puntos a favor de MasterChef Celebrity, que lideró la comparación televisiva informada para esa noche. Las cifras disponibles no aclaran si corresponden a promedios de las emisiones o a registros de un horario puntual.

La gala del viernes también había implicado un cambio en la grilla de Telefe. MasterChef Celebrity comenzó a las 21:30, aunque suele emitirse de lunes a jueves. Popstars no salió al aire y Pasapalabra estaba anunciado para las 23. Ese espacio adicional llevó al horario central una prueba en la que los participantes intentaban evitar la primera gala de eliminación.

Qué pasó en la gala de última chance de MasterChef Celebrity

Antes de cocinar, los famosos enfrentaron una prueba física de penales. Luego debieron preparar empanadas tradicionales de Cabo Verde, la consigna gastronómica de la noche. La combinación de ambas actividades marcó esta primera instancia de última chance, en la que los participantes buscaban mantenerse lejos de la eliminación.





El episodio llegó después de la gala de beneficios del jueves. Allí, las tortillas preparadas bajo las señales de semáforos habían definido las primeras medallas y un delantal negro. Con esa etapa concluida, la emisión del viernes se concentró en quienes todavía podían intentar esquivar la primera eliminación. La competencia sumó así una noche fuera de sus días habituales.

El cruce con Boca dejó una coincidencia: los participantes de MasterChef Celebrity patearon penales en el estudio la misma noche en que el reality compitió en audiencia con un partido del club.

Con 10,6 puntos frente a 8,9, la gala de última chance quedó por encima de la transmisión deportiva en las cifras informadas. La ventaja acompañó esta primera emisión de viernes, antes de que el certamen avance hacia su gala de eliminación.