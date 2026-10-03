Una sola persona podía evitar la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity en la noche de última chance. En la emisión del viernes 2 de octubre, los participantes debieron preparar una receta tradicional de Cabo Verde y elegir cómo acompañarla. Al terminar la prueba, el jurado destacó un plato por encima de los demás, en una decisión que cambió el panorama del domingo.

Los famosos cocinaron pastéis de atún, una masa rellena de pescado, cebolla y condimentos cuya forma recuerda a una empanada. A partir de esa base común, cada participante buscó darle un toque propio mediante la salsa. El picante apareció en varias propuestas y dejó al jurado frente a versiones distintas de una misma receta.

Rocío Robles acompañó sus pastéis con una salsa de ají y tabasco. Su preparación fue elegida como la mejor de la noche y le permitió salvarse de la gala de eliminación. La participante consiguió así el lugar a salvo que ofrecía esta primera instancia de última chance, mientras sus compañeros conocían quiénes tendrían que volver a cocinar el domingo.

Las otras preparaciones tuvieron acompañamientos variados. Luck Ra se inclinó por una salsa de tomate picante y Pachu Peña eligió chile, mientras Marta Fort combinó miel con tabasco. Pablo Migliore presentó una mezcla de tabasco y jalapeño. Aunque todos trabajaron sobre los pastéis de atún, las salsas les dieron distintas formas de resolver la consigna ante el jurado.

Diego Ramos también apostó por el tabasco; Mike Amigorena lo combinó con tomate y limón, y Campi llevó dos alternativas, una picante y otra dulce. Alejandro Lerner y Morena Beltrán presentaron opciones del mismo estilo. Lizy Tagliani hizo un chiste con una “salsa invisible” y más tarde se emocionó al hablar de la comida que había tenido que desperdiciar durante la preparación.

Quiénes irán a la eliminación de MasterChef Celebrity

Luck Ra, Pachu Peña, Alejandro Lerner, Lizy Tagliani, Marta Fort, Mike Amigorena, Morena Beltrán, Pablo Migliore, Campi y Diego Ramos quedaron destinados a la primera gala de eliminación, prevista para el domingo 4 de octubre. Rocío Robles, en cambio, seguirá en MasterChef Celebrity sin participar de esa definición gracias al plato que presentó el viernes.

Los pastéis de Rocío Robles, acompañados por ají y tabasco, fueron los que convencieron al jurado en la última chance. Para ella, el resultado significa llegar a la próxima etapa sin pasar por la primera eliminación. Los participantes que quedaron en esa instancia deberán volver a cocinar el domingo, cuando se definirá quién abandona el reality.