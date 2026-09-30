La presentación de Lizy Tagliani en MasterChef Celebrity dejó una escena que comenzó antes de que los participantes se pusieran a cocinar. Su sintonía con Hernán Coronel, líder de Mala Fama, llamó la atención de Wanda Nara, que quiso saber si se habían hecho amigos. Lizy eligió responder con una broma que puso a los dos en el centro de la conversación.

Hernán de Mala Fama había sido el último en ingresar y abrió el intercambio con un saludo inesperado para la conductora: “Hola, Wandera talabartera”. Wanda, desconcertada, preguntó: “¿Qué me dijo?”. Lizy Tagliani salió al cruce con una explicación tan disparatada como el saludo: “Talabartera. Es un águila oriunda del Paraná”. El músico había encontrado enseguida a alguien dispuesta a seguirle el juego.

Después de verlos interactuar y que se pusieran juntos, la conductora les preguntó por la confianza que mostraban. Tagliani contestó: “Es que estamos en algo”. La frase sonó a revelación romántica, pero fue otro chiste dentro de la presentación. Coronel entendió el tono de inmediato y mantuvo la escena abierta, mientras la conductora seguía atenta a lo que ocurría entre los dos.

Antes del comienzo de la prueba, Wanda notó que el cantante parecía tener frío. Él aprovechó la pregunta para elogiar a Lizy: “Mamá, no se puede tener frío al lado de esta salamandra”. Ella no dejó caer la ocurrencia y entonó: “Leña para el carbón”. Así, la supuesta historia de amor sumó un nuevo capítulo sin que ninguno abandonara el humor.

La reacción al momento de Lizy Tagliani y Hernán Coronel

Telefe compartió el fragmento en Instagram y los comentarios celebraron la dupla. “Qué dupla” y “Los amo a Hernán y Lizy” fueron dos de las reacciones al cruce con Wanda. “Lo que amo a este grupo”, lanzó un fan del programa, que apuntó al clima de la presentación de los participantes.

Las ocurrencias del cantante de Mala Fama recibieron sus propios elogios. “Lo que me hace reír Hernán, es un distinto”, escribió un usuario, mientras otro resumió su impresión con “Lizy y Hernán son unos genios”.

Para Lizy Tagliani, la primera aparición en MasterChef Celebrity dejó una complicidad que nació frente a las cámaras y siguió en las redes. La competencia recién estaba por empezar cuando ella y Hernán Coronel hicieron reír con un romance inventado sobre la marcha. Wanda preguntó si eran amigos y terminó dándoles la oportunidad de armar juntos el chiste de la noche.