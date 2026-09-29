Yanina Latorre se sumará a MasterChef Celebrity en un momento decisivo para los participantes: su salida de la competencia. La periodista conducirá entrevistas semanales en el stream de Telefe con los famosos que queden eliminados. La novedad, adelantada por Laura Ubfal, incorpora una conversación posterior a las galas.

Cada encuentro durará aproximadamente 20 minutos. Ese tiempo estará dedicado a repasar el recorrido del participante por las cocinas, escuchar cómo vivió la eliminación y recuperar sus sensaciones después de abandonar el certamen. Los invitados irán cambiando a medida que avance la temporada y se conozcan nuevas salidas.

La propuesta seguirá las historias de los famosos fuera de la emisión principal. Después de las pruebas y la devolución del jurado, quienes dejen MasterChef podrán hablar de su experiencia con Yanina Latorre. El espacio estará ligado al desarrollo de la competencia: cada eliminación dará paso a una nueva entrevista en el stream.

El formato tiene un precedente en “Chef al Diván”, el segmento que encabezó Verónica Lozano. Allí, los participantes conversaban sobre su paso por el programa después de quedar fuera. La nueva propuesta recupera esa posibilidad de escuchar al eliminado, ahora con Latorre al frente de una charla semanal para los contenidos digitales de Telefe.

La incorporación no modificará los compromisos de Yanina Latorre en América, donde seguirá trabajando. Su participación en Telefe tendrá una duración acotada y una tarea definida: recibir a quienes terminen su recorrido en MasterChef Celebrity. Para cada famoso, será la oportunidad de contar cómo recuerda la competencia una vez que conozca el resultado de la gala.

La temporada comenzó este lunes 28 de septiembre y, con ella, arrancó el camino de los participantes hacia las primeras eliminaciones. Cuando lleguen esas despedidas, el programa tendrá una instancia más para seguir lo que les ocurre a sus protagonistas. Esa será la entrada de Yanina Latorre al universo de MasterChef Celebrity: una entrevista con quien acaba de dejar las cocinas.