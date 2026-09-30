El segundo programa de MasterChef Celebrity fue ganando audiencia con el correr de la noche. El reality de Telefe, conducido por Wanda Nara, alcanzó su marca más alta entre los cortes informados a las 23:15: 15,3 puntos de rating. Había empezado una hora antes con una cifra menor, aunque ya por encima de El Trece.

A las 22:15, cuando comenzó la emisión, MasterChef Celebrity registró 11,3 puntos. Cinco minutos después subió a 11,9, mientras El Trece marcaba 5,6 en esa franja. El programa de Telefe más que duplicaba entonces la medición de su competidor directo, una ventaja que apareció desde los primeros minutos de esta segunda entrega.

La siguiente cifra difundida confirmó la suba: a las 22:30, el reality ya superaba los 12 puntos. El programa había estrenado su nueva temporada el lunes 28 de septiembre y volvía al horario central apenas un día después. En los cortes conocidos del martes, la audiencia continuó creciendo y todavía faltaba el tramo en el que llegaría a sus números más altos.

Cerca de las 23, MasterChef Celebrity llegó a 14,7 puntos. Un cuarto de hora más tarde alcanzó los 15,3 con los que lideraba la noche del martes. Entre la medición de las 22:15 y la de las 23:15 hubo una diferencia de cuatro puntos. Se trata de registros tomados en horarios específicos: muestran cómo avanzó la audiencia, pero no constituyen el promedio final de la emisión.

El react de MasterChef Celebrity también tuvo un pico

El seguimiento del programa se extendió a Streams Telefe. Allí, el react de MasterChef Celebrity alcanzó un pico de 145 mil espectadores en vivo, una cifra que corresponde a quienes estaban viendo esa transmisión en simultáneo. Es un dato distinto de los puntos de rating televisivo y permite ver otra parte de la repercusión que tuvo la segunda noche del ciclo.

Con Wanda Nara nuevamente en la conducción, el reality terminó los cortes informados del martes por encima de los 15 puntos. Su recorrido había comenzado en 11,3, pasó la barrera de los 12 durante los primeros quince minutos y llegó a 14,7 antes de alcanzar el pico de las 23:15. A esa progresión en Telefe se sumó la audiencia que siguió el react en vivo.