La historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesa uno de sus momentos más sólidos y eso quedó reflejado en las redes sociales. La artista decidió dedicarle un emotivo saludo al campeón del mundo por su cumpleaños y sorprendió a todos con una frase que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos.

A través de un romántico posteo en Instagram, Tini Stoessel abrió su intimidad y dejó en claro el profundo vínculo que mantiene con el jugador de la Selección argentina. “Sos lo más lindo que tengo en este mundo; me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”, escribió la cantante junto a una serie de imágenes inéditas de la pareja.

Las fotos mostraron distintos momentos cotidianos y románticos entre ambos. En algunas postales se los pudo ver compartiendo cenas, besándose durante viajes y disfrutando de salidas juntos. También apareció un divertido video de Rodrigo De Paul cantando con mucha pasión, una escena que enterneció a los seguidores de la pareja.

Otro detalle que llamó la atención fue una imagen donde Tini Stoessel aparecía rapando al futbolista, uno de los tantos cambios de look que tuvo el mediocampista en el último tiempo. Además, el álbum incluyó una tierna escena de De Paul abrazando a sus mascotas dentro de un ambiente relajado y familiar.

Mientras tanto, el jugador atraviesa un momento clave en su carrera profesional. A pocos meses del inicio del Mundial 2026, Rodrigo De Paul se prepara para un nuevo desafío deportivo con la camiseta de la Selección argentina, acompañado por el apoyo incondicional de la cantante.

Hace algunos meses, la pareja ya había dado señales de estar pensando en un futuro todavía más serio. Durante uno de los shows de la gira “Futttura” en Córdoba, el público comenzó a cantar “¡Que se casen, que se casen!” y la reacción de Tini Stoessel no pasó inadvertida.

Tini Stoessel y un emotivo mensaje para Rodrigo De Paul

La artista respondió al pedido de sus fanáticos con un gesto afirmativo, moviendo la cabeza y levantando la mano, algo que muchos interpretaron como una confirmación de casamiento con Rodrigo De Paul. Desde entonces, las versiones sobre un posible compromiso no dejaron de crecer.

El vínculo entre ambos también quedó demostrado meses atrás, cuando Tini Stoessel celebró sus 29 años y recibió un conmovedor mensaje del futbolista. “Feliz cumple a mi persona favorita”, escribió Rodrigo De Paul, antes de dedicarle palabras llenas de admiración: “Aprendo, te admiro y siento orgullo por quién sos. Te amo, mi vida”.