A más de dos décadas de la muerte de Rodrigo Bueno, el cariño por el cantante continúa intacto entre sus fanáticos y especialmente dentro de su familia. En el día en que el ídolo cordobés hubiera celebrado un nuevo cumpleaños, Betty Olave volvió a emocionar a todos con un homenaje lleno de recuerdos, sentimientos y referencias al gran amor futbolero del artista.

La madre del recordado “Potro” utilizó sus redes sociales para publicar un video dedicado a su hijo y acompañó las imágenes con una sentida reflexión que rápidamente se viralizó. Como ocurre cada año, la fecha volvió a despertar nostalgia entre quienes crecieron escuchando los clásicos de Rodrigo Bueno y siguiendo su historia artística.

“Feliz cumpleaños hijo mío, espero que estés sentado en la tribuna del Kempes para tener el mejor regalo”, escribió Betty Olave en una publicación que conmovió a miles de personas. En el mismo mensaje también expresó su deseo de ver campeón a Belgrano de Córdoba, el club del que el cantante fue hincha fanático durante toda su vida.

La mamá del artista agregó además una frase cargada de emoción y orgullo futbolero: “Que hoy Belgrano salga campeón y será el mejor regalo que te podemos dar todos los que te queremos”. Las palabras estuvieron acompañadas por varias referencias al color celeste, símbolo indiscutido de la pasión que unía a Rodrigo Bueno con el conjunto cordobés.

El posteo incluyó un video repleto de imágenes emotivas, donde se pudo ver una torta temática decorada con detalles de Belgrano y diferentes recuerdos vinculados al cantante. La ambientación estuvo marcada por globos, colores celestes y distintas fotografías del artista durante su carrera musical.

Además, la publicación sumó canciones emblemáticas de Rodrigo Bueno, entre ellas clásicos inolvidables como “Soy cordobés” y “Lo mejor del amor”, temas que todavía siguen sonando en fiestas, estadios y reuniones familiares en toda la Argentina. La combinación entre música y recuerdos generó una enorme repercusión entre sus seguidores.

Betty Olave recordó a su hijo en un día muy importante

En cuestión de horas, el mensaje de Betty Olave comenzó a multiplicarse en Instagram y otras plataformas. Cientos de usuarios dejaron comentarios destacando la fortaleza de la madre del cantante y el amor con el que mantiene viva la memoria de su hijo después de tantos años.

La figura de Rodrigo Bueno continúa siendo una de las más queridas de la música popular argentina. Y una vez más, gracias al emotivo homenaje de Betty Olave, quedó demostrado que el recuerdo del “Potro” sigue más presente que nunca entre sus fanáticos, su familia y todo el pueblo cordobés.