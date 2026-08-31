El primer gesto público del círculo íntimo de Callejero Fino llegó a través de su novia. Jessica Belén reapareció en las redes sociales para compartir un comunicado vinculado con la situación judicial del cantante. El mensaje buscó fijar una posición ante la cantidad de versiones que comenzaron a circular después de la detención.

Aunque fue difundido por la joven, el texto no fue escrito personalmente por ella. La declaración lleva la firma de la discográfica que representa al músico y evita profundizar sobre las circunstancias del operativo ocurrido en Tigre. Su contenido se concentra en el presente del artista y en la necesidad de aguardar información oficial.

Sobre el estado de Callejero Fino, el equipo señaló: “Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”. La frase fue presentada como una manera de transmitir tranquilidad sin brindar precisiones sobre su situación procesal.

El comunicado también agradeció las muestras de afecto recibidas y anticipó cómo se darán a conocer los próximos datos. “Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial”, expresaron desde el entorno profesional del cantante, dejando claro que cualquier actualización será comunicada por sus propios canales.

El tramo más contundente estuvo dirigido directamente a quienes informan y comentan sobre el caso: “Solicitamos a los medios, colegas y al público en general mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a él y, especialmente, a su familia en este momento”. Jessica Belén respaldó el planteo al replicarlo desde su cuenta.

La declaración apareció después de que Callejero Fino fuera interceptado mientras circulaba por Tigre en una Volkswagen Amarok sin las patentes colocadas. El referente del RKT viajaba junto a otro joven cuando la Policía revisó el vehículo y encontró una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

Ambos ocupantes quedaron detenidos en una causa por tenencia ilegal de arma de guerra, mientras la Justicia intenta determinar a quién pertenecía la pistola. En ese contexto, la publicación compartida por la novia de Callejero Fino funcionó como una señal de respaldo, pero también como un pedido concreto para frenar las especulaciones hasta que exista una comunicación oficial.