La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó imágenes cargadas de emoción. Una de las más impactantes fue la de Lautaro Martínez, quien no pudo contener las lágrimas una vez consumada la caída. En medio de ese difícil momento, Agustina Gandolfo decidió expresar públicamente todo el orgullo que siente por su pareja con un mensaje que conmovió a miles de seguidores.

Mientras los futbolistas comenzaron a despedirse de la concentración y emprendieron el regreso a sus respectivos hogares, el dolor por no haber podido defender el título mundial seguía presente. Aunque el resultado no fue el esperado, el plantel argentino recibió el reconocimiento de los hinchas por la entrega mostrada a lo largo de toda la competencia.

En ese contexto, Agustina Gandolfo compartió un extenso texto dedicado a Lautaro Martínez, quien durante el torneo acompañó al grupo con compromiso absoluto, incluso cuando le tocó esperar su oportunidad desde el banco de suplentes. La influencer destacó el esfuerzo silencioso del delantero y todo el camino recorrido para llegar a una nueva final del mundo.

Agustina Gandolfo emocionada por Lautaro

"Callado. Siempre respetuoso. Desde el lugar que te toque, trabajando en silencio y confiando en que el esfuerzo siempre termina encontrando su momento. Te vi prepararte para este Mundial durante muchísimo tiempo. Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba. El esfuerzo físico, la fortaleza mental, las horas de trabajo, las ganas de superarte todos los días", escribió en el comienzo de su emotiva dedicatoria.

Más adelante, la esposa del atacante profundizó sobre las cualidades personales del futbolista y reveló una frase que él suele repetir puertas adentro de la familia. "Tenés un hambre de crecer que admiro, una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme. Incluso en los momentos más lindos, lo primero que pensás es en nosotros. 'Es por ustedes, todo es para ustedes', nos decís siempre. Y cada vez que lo leo, se me hace un nudo en la garganta", expresó.

Agustina Gandolfo emocionada por Lautaro

El mensaje también puso el foco en la faceta menos conocida del goleador del Inter de Milán, dejando en claro que, más allá de su carrera deportiva, lo que más valora es la persona que es fuera de la cancha. Sus palabras rápidamente se viralizaron y recibieron miles de reacciones de hinchas que acompañaron el sentimiento de la familia.

Para cerrar, Agustina Gandolfo dejó una declaración de amor y admiración que resumió el orgullo que siente por Lautaro Martínez, incluso después de la derrota: "Detrás del jugador que todos ven, hay un hombre con un corazón inmenso. Y ese es el mayor orgullo que tengo. Te admiro profundamente. Te amo con todo mi corazón. Y a pesar de esta derrota, para nosotros ya ganaste hace mucho tiempo".