La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España dejó una profunda tristeza entre los hinchas, pero también una enorme muestra de orgullo por el camino recorrido por el equipo de Lionel Scaloni. Tras el encuentro, una de las publicaciones que más repercusión generó fue la de Dalma Maradona, quien eligió expresar públicamente su apoyo a Lionel Messi.

A través de sus redes sociales, Dalma Maradona compartió una imagen del capitán argentino visiblemente emocionado tras el final del partido y le dedicó un mensaje que rápidamente se volvió viral. La actriz y conductora destacó el esfuerzo del plantel y el compromiso del máximo referente de la Scaloneta.

“Tus lágrimas son las de todos nosotros. Gracias por representarnos de la mejor manera y dejarlo todo hasta el final. Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo Leo”, escribió Dalma Maradona junto a la fotografía en la que se observa a Lionel Messi llorando luego de perder la definición del campeonato.

Dalma le escribió a Messi

Las palabras de Dalma Maradona también sirvieron para despejar, una vez más, los rumores que desde hace años circulan sobre una supuesta enemistad o rechazo hacia Lionel Messi. En distintas oportunidades se difundieron publicaciones falsas o declaraciones que buscaban instalar una rivalidad entre el legado de Diego Maradona y el actual capitán argentino.

Durante las últimas semanas del Mundial 2026, la propia Dalma Maradona había utilizado sus historias de Instagram para desmentir esas versiones. Incluso aclaró que nunca realizó muchas de las declaraciones que circularon en redes sociales y que fueron utilizadas para alimentar una polémica que, según ella misma remarcó, no existe.

El mensaje dedicado a Lionel Messi fue interpretado por miles de usuarios como una muestra definitiva de admiración y respeto hacia el futbolista. Además, la publicación también incluyó un reconocimiento al resto del plantel por el esfuerzo realizado durante toda la competencia internacional.

Dalma le escribió a Messi

Otro de los aspectos que Dalma Maradona valoró especialmente fue el gesto de la Selección Argentina de mantener visible el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, una actitud que destacó como motivo de orgullo y que, según expresó en distintas oportunidades, representa el compromiso del grupo más allá de lo deportivo.

Con un mensaje breve pero cargado de emoción, Dalma Maradona dejó atrás cualquier especulación y eligió acompañar a Lionel Messi en uno de los momentos más difíciles de su carrera. Sus palabras se sumaron al reconocimiento de millones de argentinos que, pese a la derrota en la final del Mundial 2026, agradecieron al capitán y a toda la Selección Argentina por volver a ilusionar al país.