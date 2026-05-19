Wanda Nara vivió una noche que la desbordó frente a todos. En una de las ternas más exigentes de los Martín Fierro 2026, la conductora de MasterChef Celebrity ganó en Labor en conducción femenina y rompió en llanto apenas escuchó su nombre.

La categoría tenía peso propio: Moria Casán, Verónica Lozano, Georgina Barbarossa, Pamela David, Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani competían por el mismo premio. Por eso, cuando Santiago del Moro anunció el resultado, Wanda Nara buscó enseguida el abrazo de sus hijas Francesca e Isabella y de su mamá, antes de subir al escenario.

Ya con la estatuilla en la mano, eligió hablar de su presente más sensible. “Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas”, expresó, al explicar por qué quiere seguir construyendo su vida y la de sus hijos en Argentina.

El discurso también tuvo un mensaje sobre la mirada ajena y los prejuicios que enfrentó en su camino televisivo. “A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar. Y yo desde acá quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí”.

En otro tramo, Wanda Nara destacó que la terna era “increíble” y habló del trabajo cotidiano puertas adentro del canal. “Cuando llego al canal saludo desde la primera a la última persona que está ahí”, afirmó, mientras remarcaba que su lugar en la pantalla también se sostiene por un equipo que la acompaña.

La conductora aprovechó además para dejar una reflexión dirigida a las mujeres que crían y trabajan. “Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos”. Luego agregó: “Creo que lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar”.

Antes de cerrar, tuvo palabras para Santiago del Moro y para Telefe. “Vos también fuiste muy generoso. Me dejaste un lugar enorme en la televisión y sé que diste el visto bueno y lo valoro mucho. Apostaste por mí vos también”, dijo. Y completó: “Gracias a los nuevos dueños del canal también por apostar en el país. Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan en este país. Soy una mamá que lucha por eso”.