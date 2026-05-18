La previa de los Martín Fierro 2026 sumó un condimento inesperado antes de la ceremonia. Moria Casán habló de la terna a Mejor Conducción Femenina y dejó instalada una versión fuerte sobre Wanda Nara, una de las nominadas que más comentarios generó desde que APTRA confirmó las categorías.

El premio reúne a figuras con mucho recorrido televisivo, como Verónica Lozano, Georgina Barbarossa, Pamela David, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y la propia Moria Casán. En ese grupo, la presencia de Wanda Nara abrió un debate aparte por su llegada más reciente al rol de conductora y por el lugar que ocupa dentro de Telefe.

La discusión apareció al aire de La mañana con Moria, cuando el panel puso sobre la mesa el peso que tendría Wanda Nara durante la noche. “La figura de Telefe esta noche va a ser Wanda Nara, indiscutiblemente. Susana no sé si se va a bancar que la figura de Telefe esta noche sea Wanda Nara”, lanzaron en el programa.

Moria Casán tomó esa frase y respondió sin correrse de su estilo. “Eso es lo que digo. Si está en el lugar de ella, que esté sentada en una mesa, rodeada de sus amigos, de su familia… No tengo la menor idea si me va a saludar o no Wanda. Yo no me levanto de la mesa, me quedo con mi gente”, expresó.

La diva no solo habló del clima que podría darse durante la ceremonia, también dejó claro que no espera quedarse con la estatuilla. Aunque forma parte de la terna y conoce su peso dentro de la televisión, Moria Casán apuntó a una lectura más política del premio y del armado de la noche.

“Yo me tengo fe siempre, porque sé lo que soy, sé lo que rindo, pero estoy segura que no me lo voy a ganar. Se lo va a ganar Wanda Nara, ya lo dije, siempre desde el primer momento. Es la diva de Telefe”, sentenció, anticipando el resultado que, según ella, ya estaría encaminado.

La frase cayó como una bomba porque convirtió una nominación en un posible escándalo antes de que se abra el sobre. Con Wanda Nara señalada como la gran elegida de Telefe y Moria Casán marcando distancia desde su mesa, los Martín Fierro llegan a la gala con una interna servida y una categoría bajo sospecha.