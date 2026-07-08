La despedida de Paula Chaves de Tapados de Laburo tuvo un cierre cargado de emoción en OLGA. La conductora no pudo evitar quebrarse al hablar de su salida del programa y dejó en claro que la decisión no fue sencilla, aunque responde a una nueva etapa personal y laboral.

El momento más sensible llegó cuando habló del grupo que se formó al aire. Con la voz entrecortada, Paula Chaves reconoció que le cuestan los finales y destacó el vínculo que construyó con Nacho Elizalde, Luli González y Cami Fortunato. "Me angustia, no me gustan las despedidas, pero de verdad somos un grupo muy lindo. Supimos conducir con Nacho un programa sin tener nada que ver uno con el otro. Con Luli nos llevamos 20 años, con Cami que empezó este año fluimos, y con todos", expresó.

Aunque su salida marca el final de una etapa dentro del ciclo, la conductora aclaró que no quiere vivirlo como un corte definitivo con el canal. "Tampoco quiero que sea una despedida porque tengo proyectos con OLGA dando vuelta, pero lo cierto es que me despido de acá de Tapados de Laburo", explicó, dejando abierta la posibilidad de volver en otro formato.

El motivo principal de su decisión está vinculado a una agenda que en los próximos meses será difícil de compatibilizar con el programa. "Tengo muchos viajes por delante, no quiero fallar. Tengo un par de proyectos dando vuelta. Me da mucha pena irme", confesó Paula Chaves, visiblemente movilizada por tener que correrse de un espacio donde se sintió cómoda.

En su mensaje, también recordó que llegar al streaming había sido un desafío importante. Después de años ligada a la televisión tradicional, no sabía cómo iba a ser recibida por otro tipo de público. "Para mí era nuevo hacer streaming, no sabía cómo me iban a recibir las nuevas generaciones. Era algo nuevo y me daba miedo. Me supieron recibir, tuve momentos muy lindos y la pasé muy bien", contó.

La actriz y conductora aprovechó la despedida para agradecer especialmente el clima que encontró en OLGA. "No hay día que venga a trabajar de mal humor. Siempre que llego me reciben con amor. OLGA es espectacular por su gente", aseguró, remarcando que el vínculo humano fue una de las razones por las que la salida le resultó tan difícil.

Sobre el final, Paula Chaves resumió su emoción con una frase que marcó el tono de toda la despedida. "Hoy me despido, es algo que vengo pensando y que ya estaba medio hablado. La realidad es que no sé mucho qué decirles, solamente me sale decir la palabra 'gracias'", dijo entre lágrimas. Así, confirmó su salida de Tapados de Laburo, pero dejó la puerta abierta para seguir cerca de OLGA en nuevos proyectos.