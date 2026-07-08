Una simple reacción de Instagram terminó convertida en una revelación inesperada para Floppy Tesouro. La modelo contó que un jugador de la Selección Argentina, actualmente concentrado en el Mundial 2026, intentó acercarse a ella con un gesto peculiar. Si bien aclaró que no fue reciente, le aseguró a Pampita, en una charla íntima, que este jugardor está en pareja.

El dato apareció durante la entrevista, cuando la conversación derivó en redes sociales, mensajes privados y señales de seducción. Fue entonces cuando Floppy Tesouro sorprendió con una frase que encendió la intriga: “¡Me reaccionó la historia un futbolista de la Selección!”.

La conductora quiso saber más y repreguntó, entre sorpresa y picardía: “¿A Floppy Tesouro le escribió un futbolista de la Selección por Instagram...?”. La modelo intentó bajarle el tono y explicó que no se trató de un mensaje directo, sino de “unos aplausitos” enviados como reacción a una historia.

Pampita, sin embargo, no compró del todo esa explicación inocente. “¡Eso no es que te haya escrito un mensaje! ¡Eso es una reacción! Si ponés aplauso querés que el otro... conteste algo. ¿Lo hiciste?”, le preguntó de manera directa. Floppy Tesouro aclaró rápido que no avanzó en ningún intercambio: “¡Nada, nada! Por las dudas, que nada se malinterprete”.

La charla tomó un tono todavía más picante cuando apareció el dato más sensible: el jugador no estaría soltero. Pampita fue al punto sin rodeos: “¿Pero era un señor comprometido?”. La respuesta de la modelo fue breve, pero suficiente para aumentar el misterio: “Sí”. Ante eso, la conductora pidió reserva total: “No vamos a decir nada. Para no desconcentrar a nadie. ¡Por favor te lo pido!”.

Lejos de dar nombres, la entrevistada intentó dejar abierta una interpretación menos comprometedora del gesto. “Capaz que es de buena onda, claro”, planteó. Sin embargo, también fue tajante al marcar su límite personal: “No hay manera de que yo toque a un hombre casado. Y habiendo tantos hombres, ¿por qué te tenés que meter con uno casado?”.

En ese punto, Floppy Tesouro fue más allá y dejó una definición fuerte sobre los hombres en pareja. “¿Bajo qué concepto te puede atraer un hombre de familia? No la veo, no la haría y no me gusta que lo hagan”, sostuvo. Después, sumó una frase que no pasó desapercibida: “Y me parece que hay mujeres que les da morbo salir con alguien que está en pareja, porque si no... no entiendo. O sea, algo les tiene que pasar interiormente, pero yo veo un tipo casado ¡y para mí ya tiene bombacha!”.