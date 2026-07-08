El cambio físico de Evelyn Botto no empezó como una meta estética, sino como una necesidad urgente. La actriz reveló que bajó 15 kilos después de atravesar un problema de salud que la obligó a revisar sus hábitos y a buscar acompañamiento profesional para modificar su alimentación.

El punto de quiebre fue una acidez muy fuerte que se extendió durante semanas y empezó a afectar su descanso. Evelyn Botto contó que llegó a tomar antiácidos varias veces por día y que la situación se volvió cada vez más difícil de sostener. En ese momento, le dijo a su nutricionista, Fiorella Vitelli: “No podía más, me voy a morir”.

A partir de esa consulta, la actriz inició un proceso que fue mucho más profundo que dejar algunos alimentos. La primera indicación fue cortar por unos días con café, azúcar, harinas y gaseosas, además de empezar a tomar más agua. El cambio fue rápido y ella misma reconoció que algo empezó a acomodarse: “Me empecé a sentir bien”.

Uno de los hábitos que más incorporó fue cuidar con qué rompía el ayuno. Según explicó, aprendió a priorizar alimentos nutritivos al comenzar el día, como el huevo, en lugar de arrancar directamente con harinas o dulces. Esa modificación la ayudó a ordenar su alimentación sin sentir que todo dependía de una dieta estricta.

Evelyn Botto también remarcó que una de las claves fue dejar de exigirse perfección. “No verlo como dieta, sino que lo que puedas hacer siempre va a estar bien. Lo primero que tiene que ingresar al cuerpo tiene que ser nutritivo, y después hacé lo que quieras”, expresó, al contar cómo cambió su mirada sobre el proceso.

La actriz explicó que esa flexibilidad le permitió sostener los cambios en el tiempo. “No tengo que ser una cosa prolija, sino tratar de hacer las cosas un poquito mejor y cada cosita que sume va a estar bien”, señaló. De esa manera, entendió que el objetivo no era cumplir reglas imposibles, sino construir hábitos posibles.

El costado emocional también tuvo un lugar central en su transformación. Evelyn Botto reconoció que muchas veces la comida funciona como refugio y destacó la importancia de no atravesar esos procesos sin apoyo. “Sin dudas es emocional la alimentación y en ella encontré la banca esa que necesitaba. No lo hagan solas, háganlo con alguien que les acompañe”, cerró, dejando en claro que sus 15 kilos menos fueron apenas una parte visible de un cambio mucho más grande.