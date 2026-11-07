El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un capítulo de extrema tensión luego del episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre en Nordelta. En las últimas horas se conocieron detalles del acta policial que documentó la intervención de los efectivos y, especialmente, las palabras que pronunció la hija de la expareja cuando finalmente pudo encontrarse con su mamá. La situación comenzó después de que la conductora recibiera mensajes de la menor a través de iCloud.

Según quedó asentado en el documento, la nena le habría comunicado a Wanda Nara que su papá la había golpeado, que llevaba varias horas encerrada en su habitación y que tampoco había almorzado. Frente a la gravedad de lo que estaba leyendo, la empresaria interrumpió sus actividades y se dirigió inmediatamente a la propiedad de Mauro Icardi, ubicada en el barrio La Isla, en Nordelta. Allí solicitó asistencia policial para intervenir en la situación.

La llegada de los efectivos del Comando de Patrullas de Tigre se produjo cerca de las 17, luego de una comunicación al 911 por una posible situación de violencia infantil. De acuerdo con el acta, los uniformados intentaron hablar con las personas que estaban dentro de la vivienda, pero inicialmente no consiguieron ingresar. El futbolista habría manifestado que no autorizaba el acceso. Sin embargo, unos diez minutos después, la menor salió de la propiedad y se acercó a su madre.

Se conocen más detalles del caso Nara-Icardi

El documento describe una escena particularmente conmovedora: la niña estaba llorando, sin calzado y solamente con medias. En ese momento, frente a los efectivos, le hizo un desesperado pedido a Wanda Nara: "Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó". La declaración quedó incorporada al registro policial y se convirtió en uno de los fragmentos más impactantes de toda la intervención.

Pero ese no fue el único testimonio que quedó documentado. Cuando los agentes intentaron conocer cómo se encontraba físicamente, la menor manifestó: "Me duele la cabeza y la rodilla izquierda". Por ese motivo, solicitaron una ambulancia del Sistema de Emergencias de Tigre. La médica que la examinó constató un traumatismo leve en la rodilla y recomendó una radiografía de control, aunque descartó lesiones de gravedad que justificaran un traslado de urgencia.

Por su parte, Mauro Icardi también dio su versión ante los policías. Según el acta, explicó que la discusión había comenzado porque no le había permitido a su hija asistir a una reunión de adolescentes. Además, sostuvo que existía una disposición judicial que establecía que la menor debía permanecer bajo su cuidado hasta el próximo 16 de noviembre. En un video difundido por LAM, el delantero expresó: "Hay una orden del juez que la nena está conmigo, es mi responsabilidad. Punto".

Se conocen más detalles del caso Nara-Icardi

La intervención policial continuó con una pregunta directa a la niña: si quería quedarse con su papá o retirarse junto a su mamá. La respuesta fue contundente y también quedó registrada: "Obvio que me quiero ir con mi mamá". Después de esa manifestación, los efectivos trasladaron a Wanda Nara y a su hija al Destacamento Policial Villa La Ñata para dejar constancia de lo sucedido e invitar a la conductora a declarar.

El episodio derivó en actuaciones judiciales por presuntas lesiones, con intervención de la UFI Género de Tigre. Entre las medidas dispuestas se encuentran un reconocimiento médico legal de la menor y la recepción de la declaración testimonial de Wanda Nara. Mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido, las declaraciones incorporadas al acta policial exponen la delicada situación familiar que involucra a la conductora y a Mauro Icardi.