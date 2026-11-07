Una imagen inesperada volvió a sacudir el escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. En medio del fuerte enfrentamiento que tuvo lugar en Nordelta, se filtró una fotografía de la actriz junto a Martín Migueles, actual pareja de la conductora, en una escena que rápidamente despertó comentarios y repercusiones en las redes sociales.

La postal fue difundida por Yanina Latorre a través de sus redes sociales y corresponde al episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre en el barrio privado La Isla. Allí se observa a Eugenia China Suárez y Martín Migueles sentados sobre el césped, conversando mientras una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi permanece entre ambos. La situación llamó especialmente la atención por el contexto en el que se produjo.

El encuentro tuvo lugar durante el operativo policial que se desplegó en la propiedad donde vive el futbolista del Galatasaray. Todo comenzó cuando Francesca Icardi, la hija mayor de la expareja, se comunicó con su mamá para pedirle ayuda y contarle que había atravesado una situación conflictiva con su papá. Ante ese mensaje, Wanda abandonó las grabaciones de MasterChef Celebrity y se dirigió inmediatamente al domicilio.

¿De qué hablaban la China y Migueles?

La empresaria llegó acompañada por Martín Migueles, mientras que en la vivienda se encontraban Mauro Icardi y la China Suárez. La situación escaló rápidamente y fue necesaria la intervención de efectivos policiales, personal de seguridad y una ambulancia. En ese contexto, Francesca salió de la propiedad y manifestó su deseo de retirarse junto a su madre, mientras que su hermana Isabella permaneció en el lugar.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Wanda Nara se cruzó cara a cara con la China Suárez. Según trascendió a través de los relatos periodísticos, la conductora no ocultó su enojo y lanzó una fuerte acusación contra la actriz: "Mala persona en un par de años sos vos". La frase volvió a poner en primer plano la histórica rivalidad que mantienen desde el recordado Wandagate de octubre de 2021.

De acuerdo con la información que trascendió, la China habría intentado bajar la tensión durante el enfrentamiento y buscó dialogar con las personas que estaban involucradas en el episodio. La fotografía difundida posteriormente permitió observar precisamente uno de esos momentos: la actriz y Martín Migueles compartiendo una conversación con Isabella en el jardín de la propiedad.

¿De qué hablaban la China y Migueles?

La presencia del empresario también tuvo un papel particular durante la jornada, ya que fue quien acompañó a Wanda hasta la casa de su expareja. Según trascendió, Migueles incluso habría intentado intervenir para evitar que la discusión entre los adultos siguiera escalando. Sin embargo, el conflicto terminó con una fuerte exposición pública y actuaciones judiciales por una presunta situación de lesiones.

Así, la imagen de la China Suárez y Martín Migueles juntos se convirtió en una de las postales más comentadas del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Mientras las diferencias entre la empresaria y el futbolista continúan trasladándose al ámbito judicial, la fotografía dejó al descubierto una escena inesperada entre quienes, hasta ahora, parecían estar enfrentados por los vínculos sentimentales que los unen.