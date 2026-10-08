Con un cartel de 75 artistas, Lollapalooza Argentina anunció la programación de su 12ª edición. La confirmación llega con la fase Early Bird agotada y suma nombres internacionales y argentinos a la expectativa por las tres jornadas del festival, con propuestas de distintos géneros.

Los abonos de Lollapalooza Argentina se adquieren a través de All Access. Los valores finales informados, con el servicio incluido, son de $402.500 para el General en Preventa 3. En Preventa 4, el Plus Rino cuesta $649.750 y el Lolla Lounge, $1.006.250. La diferencia entre los valores informados para General y Plus Rino es de $247.250. Las tres opciones corresponden al acceso para los tres días. También se espera una nueva etapa de venta general.

Todos los artistas de Lollapalooza Argentina 2027

El encabezado del cartel incluye a TINI, Travis Scott, Charli xcx, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr. Ese encabezado reúne 10 nombres; los otros 65 completan la programación. Dillom, K4OS, Usted Señalemelo y Un Poco de Ruido forman parte del aporte argentino al festival.

El resto de la programación incorpora a Adéla, Amaia, Angine de Poitrine, Ara, Ayybo, Boy Harsher, Boys Noize, Broke Carrey, Cage the Elephant, Carlita, Dandára, Daniela Spalla, Die Spitz, Dillom, Dominic Fike, Ela Taubert, Enzocerobulto, Fabrizio, Folgar, Four Tet, Francisca Valenzuela y Geese.

Otro bloque del cartel reúne a Hana Fox, Hellolola, Joaco Burgos, Juan Hansen Live, Juana Rozas, Julia Wolf, K4OS, Kchiporros, La Ramona, Las Sombras, Leon Bridges, Lola Young, Lolu Menayed, Mai Lawson, Malcolm Todd, Marlon Hoffstadt, Mateo Dufour Live, Midnight Generation, Mind Enterprises, Molle, Natalia Lacunza y Ninajirachi.

También están confirmados Palo, Pato Mallet, Princesa Alba, RAYE, Rivo, Sammy Virji, Santos Bravos, Slayyyter, Snow Strippers, Sofia Mora, Sol Porro, The Avalanches, The Prodigy, Tiga, Tomora, Un Poco de Ruido, Usted Señalemelo, Varese, Violet Grohl, Yorghaki y Zé Pequeña. Con estos nombres queda completa la lista de artistas difundida por el festival.

La cita de Lollapalooza Argentina será del 12 al 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro. El calendario reserva un fin de semana completo: comenzará el viernes y terminará el domingo. Los tres días reunirán el cartel de la 12ª edición, para la que ya se conocen los artistas y las opciones de abonos.