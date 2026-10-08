Los números de Otro día perdido llevaron a Mario Pergolini a reclamarle explicaciones a su propio público. Después de competir con la despedida de Lionel Messi, el conductor repasó el resultado y lanzó una protesta en tono de broma que mezcló reproches a los espectadores con una defensa de su equipo.

Durante la emisión del día siguiente, Mario Pergolini eligió hablar de la medición y se permitió una observación cargada de sarcasmo: “Nunca hubo un programa en la historia que dijo: ayer no fuimos por el culo”. La queja tomó como referencia el martes, cuando el ciclo de El Trece compartió horario con el partido.

Telefe había concentrado la audiencia con el encuentro entre la Selección argentina y Benín: la transmisión promedió 35,1 puntos y alcanzó un pico de 36. Del otro lado, el programa obtuvo 2,6 puntos, por debajo de su rendimiento habitual. Esa diferencia fue el motivo del descargo, en una noche marcada por el homenaje al capitán.

Al evaluar lo ocurrido, el presentador combinó el reconocimiento del mal resultado con críticas al espectáculo: "Fue horrendo. Medimos como un canal bajo. La verdad es que ayer nos pasaron por arriba. Pero con un espectáculo mediocre. Fue emotivo porque es Messi y lo queremos, pero con lo de los drones...”. Su cuestionamiento incluyó los recursos del homenaje.

El reproche también apuntó a las preferencias de quienes cambiaron de pantalla: "Ustedes prefieren ver un veo programa, con una fea trasmisión. Con un montón de gente cantando cumbia. ¿Enserio dos vueltas de 'Chiqui botón', nada más? Nosotros vinimos, estamos. Todo". Así, la protesta sumó referencias a los números musicales y a los cánticos de la despedida.

Para defender la emisión, destacó que el equipo había trabajado y salido al aire pese a la competencia. También remarcó la continuidad del ciclo, incluso durante los feriados. “Programón. Nosotros venimos acá, lo hicimos todo”, sostuvo. Su argumento puso el esfuerzo de quienes hacen el programa frente a la decisión de los espectadores.

Frente a su audiencia, Mario Pergolini lanzó el reclamo más directo: “No fue para el orto ayer. En la primera de cambio sueltan la mano”. El mal rating terminó convertido en parte del contenido de la emisión siguiente. La competencia con Messi ya había pasado, pero el conductor encontró en aquella derrota televisiva un motivo para volver a hablarle al público.