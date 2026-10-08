El abrazo de Celia Cuccittini a Gonzalo Sorbo sumó una escena de afecto a la despedida de Lionel Messi, en una noche que la familia vivió tras la muerte de Jorge Messi. Al salir del Monumental, la mamá del capitán sorprendió al cronista de América TV con unas palabras que lo dejaron visiblemente emocionado.

En sus redes, Sorbo dejó un testimonio de cuánto lo había movilizado el encuentro: “Un abrazo que me durará para toda la vida. Gracias Celia por traer al mundo al más grande de todos los tiempos (estaba tan en shock que no podía soltarla, perdón)”, escribió. El mensaje volvió sobre el gesto de la mujer y sobre su propia sorpresa.

La despedida deportiva llegó casi dos meses después de la muerte de Jorge Messi, ocurrida el 7 de agosto. Celia Cuccittini siguió el amistoso ante Benín desde un palco, acompañada por Antonela Roccuzzo, sus nietos y otros familiares. Durante la jornada, la mamá del capitán mantuvo un perfil discreto entre los homenajes preparados para su hijo.

El saludo al periodista tuvo dos gestos concretos: un abrazo y el reconocimiento de que suele verlo en televisión. “Te veo siempre. Estoy emocionada. Ya pasó lo peor”, le dijo Celia al acercarse. Sorbo, conmovido por el encuentro, le respondió: “Te queremos mucho”. La conversación dejó ese breve intercambio afectuoso en medio de la salida del estadio.

La última parte de ese saludo fue interpretada en el contexto del duelo por Jorge Messi. En esas palabras, Celia no mencionó a su marido ni explicó a qué se refería. Compartió la emoción que sentía durante la despedida de su hijo, pero no desarrolló cómo atraviesa la pérdida ni precisó qué situación estaba dejando atrás.

En el estadio, el capitán recibió los homenajes preparados para su último partido con la Albiceleste. La noche combinó el triunfo por 3-0 ante Benín con números musicales, entre ellos la presentación de Soledad Pastorutti con Brindis. Fue en esa jornada de celebración deportiva y despedida cuando el breve encuentro de Celia con Sorbo tomó un lugar propio.

Para el cronista, el abrazo dejó además un reconocimiento inesperado: la mamá del capitán lo ve habitualmente desde el otro lado de la pantalla. Celia Cuccittini convirtió esa cercanía televisiva en un encuentro personal, acompañado por palabras de cariño. Al compartirlo en sus redes, Sorbo eligió guardar también por escrito el recuerdo de aquel momento de su cobertura.