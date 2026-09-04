En un departamento detenido en el tiempo, Martirio y Consuelo viven una realidad en la que la memoria, el delirio y el presente se mezclan hasta borrar sus límites. Esa es la premisa de Lombrices, la obra de Pablo Albarello que llegará a Neuquén con dos funciones durante septiembre.

La propuesta combina humor negro, chismes, recuerdos y situaciones absurdas para construir una historia inquietante y profundamente humana, atravesada por los vínculos, los secretos y aquello que nunca llegó a decirse.

La relación entre sus protagonistas plantea una pregunta que atraviesa toda la obra: ¿hasta dónde nos sostiene la compañía de otro?

Stella Maris Piergentili y Silvia Braun protagonizarán la función del domingo 13.

Una comedia negra entre recuerdos y delirios

En un espacio donde el tiempo parece haberse detenido, Martirio y Consuelo transitan una realidad en la que resulta cada vez más difícil distinguir los recuerdos de lo que sucede en el presente.

Entre conversaciones, chismes y situaciones cargadas de humor negro, ambas construyen un juego tan absurdo como inquietante, en el que incluso la muerte puede convertirse en una forma de entretenimiento.

La obra propone así una mirada sobre la compañía, el paso del tiempo, los secretos y los silencios que pueden marcar una relación.

Ayelén Cabrera y Niní Amato estarán al frente de la presentación del domingo 20.

Dos domingos con elencos diferentes

Lombrices tendrá dos presentaciones en El Arrimadero, ubicado en Misiones 234 de Neuquén, ambas a las 20:00.

La primera función será el domingo 13 de septiembre, con Silvia Braun y Stella Maris Piergentili.

Una semana después, el domingo 20 de septiembre, será el turno de Ayelén Cabrera y Niní Amato.

De esta manera, el público podrá acercarse a la misma obra interpretada por dos elencos diferentes.

Cómo reservar las entradas

Las funciones tendrán capacidad limitada, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Las entradas pueden reservarse enviando un mensaje por WhatsApp al 2996132721 o mediante mensaje directo a @Lombriceslaobra2026.

La entrevista de Huguex Cabrera