Lourdes Sánchez confirmó que está conociendo a alguien después de su separación del Chato Prada, pero aclaró que la historia no es exactamente como se venía contando. La bailarina habló de este nuevo acercamiento y dejó un primer dato sobre el hombre que despertó su interés: vive en Corrientes y se llama Fran Liotta.

En Puro Show, Fernanda Iglesias preguntó: "¿Es verdad lo del bombón asesino?". Lourdes Sánchez aclaró: ”Sí, no así los tiempos, que se hablaba ayer de cuatro meses". Así confirmó el acercamiento, pero rechazó la versión sobre su duración.

Frente al juicio ajeno, afirmó: “A mí lo que me da bronca es el juzgamiento. Nadie sabe qué arreglos hay en una pareja o qué sucede adentro”. Y sostuvo: “Tomar una decisión difícil no nos convierte en malas mujeres, malas madres ni malas personas. También tenemos derecho a elegir, cambiar, cerrar etapas y a buscar nuestra felicidad sin ser señaladas por eso”.

La separación del Chato Prada

Sobre sus años con el Chato Prada, explicó: “Pasa que con Pablo hace años que venimos remándola, pero se me acabó el amor de pareja hace tiempo. Me daba miedo tomar la decisión por toda nuestra historia”. También afirmó: "Yo ya no quería esa vida de mentiras".

Consultada sobre cómo descubrió el Chato Prada su nueva relación con Fran Liotta, respondió: ”Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular, y no voy a dar más detalles. Tampoco había algo grave ahí, te diría que era hasta naif, porque solo hablaba con este chico". Lourdes Sánchez agregó: “No quería separarse y está súper despechado, pero lo entiendo. Aunque hay cosas con las que estuvo muy mal, yo traté de cuidarlo, y él solo sacó esto a la luz sin necesidad”.

La prioridad es Valentín, el hijo de ambos: "Acá el único que me preocupa es el niño. Él ya es un nene grande, de diez años, pero bueno, yo estoy bien. Te diría que aliviada”. Con Fran Liotta "van a ir lento". Del productor, dijo: “Yo vivía una irrealidad, por no decir algo más duro, pero no quiero que sea una guerra. Él es el papá de mi hijo y quiero que esto pase lo más tranquilo posible. Ya no daba para más. Ojalá pueda ser feliz”.

Ante una propuesta de entrevista en Corrientes, respondió: "No voy a hablar por ahora; y si hablo, va a ser como al pasar y sin mucho detalle. Ya está, no siento ganas hablar ahora”. Lourdes Sánchez confirmó el vínculo con Fran Liotta, pero reservó sus detalles. El ritmo del acercamiento quedó ligado a su decisión de cuidar a Valentín mientras reorganiza su vida después de la separación.