Ángel de Brito puso el foco en una despedida que habría sido especialmente dolorosa dentro de MasterChef Celebrity. El anuncio no se limitó al resultado: incluyó el mal momento de una participante y una aclaración sobre una versión que se le atribuía en redes, antes de que esa eliminación se viera en pantalla.

La participante señalada fue Paula Trápani, a quien el periodista describió con afecto antes de dar detalles sobre su salida. “Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal”, expresó. La explicación que dio sobre ese mal momento fue concreta: “Se fue llorando porque le dolió la eliminación”. El relato sobre la reacción de la periodista surgió de información que, según aclaró, le habían transmitido.

Al anunciar el nombre, Ángel de Brito había presentado la información como una versión de la que se hacía responsable. “De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de MasterChef es Paula Trápani”, afirmó. La frase lo ubicó como responsable del anticipo, a diferencia de la versión sobre otra concursante que también circulaba y que decidió desmentir durante su intervención.

Julieta Poggio también apareció en la charla, aunque por una razón distinta: el conductor negó haberla mencionado como la siguiente en irse. “Dicen que la segunda eliminada es Poggio, no sé quién me adjudicó eso en Twitter, hay cuentas fake porque yo no dije eso”, sostuvo. Con esa aclaración, rechazó la atribución y responsabilizó a cuentas falsas por la circulación de esa versión.

El anticipo fue difundido el lunes 5 de octubre en Ángel Responde, el ciclo que conduce en Bondi Live. El punto de partida del comentario era la salida de Pachu Peña, que ya había sido eliminado de MasterChef Celebrity. De ese modo, De Brito se refirió al paso siguiente de la competencia y expuso un nombre antes de que el público pudiera ver esa instancia.

La explicación sobre las lágrimas delimita el alcance del episodio que relató: lo que habría afectado a Trapani fue su eliminación. El resultado todavía no se emitió en MasterChef, de modo que la salida y esa despedida siguen siendo información atribuida a Ángel de Brito. La emisión de esa instancia permitirá contrastar su anticipo con lo que muestre el certamen.