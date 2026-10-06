Daniel Osvaldo ya estaría en su casa después de la internación por una infección pulmonar, según reveló Gastón Casas, su compañero en el senior de Huracán. La novedad llegó a través de una conversación con el hermano del exdelantero, mientras la familia todavía no había comunicado públicamente el alta.

La noticia apareció en un relato con el que Casas buscó llevar tranquilidad: "Dani es parte de nosotros, está siempre con nosotros. Bueno, tuvo ese problemita de salud...hablé con el hermano hasta hace poco, se que ya está en la casa, que ya está mejor. Así que la verdad, bueno, nada, es dar un poquito de tranquilidad porque por lo menos las noticias cuando llegan de parte del hermano siempre son positivas".

Durante una entrevista con Romina De La Fuente, realizada en el estadio Tomás Adolfo Ducó con motivo del partido de Huracán ante Aldosivi, el exgoleador habló del plantel de veteranos. En ese contexto, se refirió a la situación de su compañero y compartió la información que había recibido de su hermano.

Sobre las versiones que circularon, Casas también salió en defensa de Daniel Osvaldo, aunque no precisó cuáles cuestionaba: "Siempre aclarar esto de Dani que es una excelente persona, que está con nosotros, que la estuvo pasando mal pero muchas de las cosas que se dijeron no son verdad, tuvo un tema de salud como le puede pasar a cualquiera pero por suerte ya está mejor".

Ese vínculo con Huracán viene desde el comienzo de la carrera de Osvaldo, que surgió en el club de Parque Patricios. Después jugó en Boca y llegó a ser convocado por la selección italiana. Antes de su internación, se había reencontrado con el Globo a través del equipo senior.

Los encuentros en La Quemita forman parte de una rutina que Casas describió con entusiasmo: "sí, la verdad que bueno, el senior es una gran familia de ex jugadores que tenemos en La Quemita todos los lunes, acabamos de salir campeones hace 15 días, tenemos un grupo maravilloso, hemos logrado juntar muchos ex jugadores, que en Huracán eso no es fácil, y la verdad que estamos muy felices con ellos, de tener nuestro espacio, nos acompañan mucho desde el club así que estamos muy felices".

Por ahora, el regreso a su casa es el dato que Casas dio a conocer. Sus declaraciones no incluyeron una fecha para que Daniel Osvaldo retome las reuniones de los lunes en La Quemita, el espacio donde volvió a encontrarse con otros exjugadores de Huracán.